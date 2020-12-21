Cưới chưa lâu, vợ cứ đòi về nhà còn chẳng mặn mà chuyện chăn gối, chồng theo dõi thì phát hiện sự thật tày trời đằng sau

Thế giới 21/12/2020 10:11

Sau khi cưới không lâu, vợ cứ thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Chồng âm thầm theo dõi thì bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình.

Trước nay, ngoại tình luôn là một trong những chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh chồng phát hiện vợ ngoại tình chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn.

Theo đó, người đàn ông này và vợ quen nhau qua mạng xã hội. Vì cả hai đều đã lớn tuổi và tâm đầu ý hợp nên 2 bên gia đình nhanh chóng tổ chức hôn lễ vào tháng 3 vừa qua.

Thế nhưng, kể từ sau khi kết hôn người chồng nhận thấy vợ thường xuyên về nhà mẹ đẻ chơi cũng không mặn mà chuyện chăn gối. Ban đầu, cho rằng vợ nhớ nhà sau khi lấy chồng nên người đàn ông này luôn tạo điều kiện cho vợ về nhà mẹ.

phat hien vo ngoai tinh 1
Sau khi kết hôn không lâu, chồng phát hiện vợ ngoại tình ở nhà bố mẹ đẻ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian khá dài bị vợ bỏ cô đơn trong ngôi nhà tân hôn, anh chồng đã âm thầm theo dõi vợ. Bất ngờ một ngày, người chồng đột ngột đến nhà vợ. Dù bị bố mẹ vợ ngăn cản nhưng anh vẫn nhất quyết đi vào bên trong. Khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến anh chồng không khỏi choáng váng. Theo đó, người vợ này đã gọi “trai bao” về nhà. Khi anh chồng xông vào thì nhìn thấy vợ mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh còn gã trai lạ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Hóa ra, trước khi kết hôn người vợ có quan hệ tình ái phức tạp, thường xuyên dẫn trai lạ về nhà. Một số hàng xóm cũng cho biết, sau khi lấy chồng cô ta vẫn giữ nguyên hành vi trên.

Sau khi kết hôn, người chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục nên cô vợ vẫn tiếp tục tìm người khác để thỏa mãn. Vì muốn giữ bí mật, người vợ lấy lý do về nhà mẹ đẻ chơi. Bố mẹ dù biết hành động của con gái nhưng lại bao che vì sợ hôn nhân của con mình tan vỡ.

Được biết, vụ việc trên xảy ra ở Nigeria. Sau đó, người chồng đã nộp đơn ly dị và cắt đứt liên lạc với cô vợ không chung thủy. Bên cạnh đó, anh khuyên mọi người đừng nên vội vã kết hôn mà nên tìm hiểu kỹ càng về một nửa của mình.

Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ 2 vé xem phim nhưng vẫn tha thứ, cuối cùng lại ôm con nhỏ chịu ‘trái đắng’

Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ 2 vé xem phim nhưng vẫn tha thứ, cuối cùng lại ôm con nhỏ chịu ‘trái đắng’

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ chọn cách tha thứ nhưng cuối cùng người đàn ông này lại ôm hết số tiền nuôi con cao chạy xa bay bỏ mặc vợ và con mới sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Nigeria ngoại tình với trai lạ vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích