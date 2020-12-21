Cưới chưa lâu, vợ cứ đòi về nhà còn chẳng mặn mà chuyện chăn gối, chồng theo dõi thì phát hiện sự thật tày trời đằng sau

Sau khi cưới không lâu, vợ cứ thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Chồng âm thầm theo dõi thì bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình.

Trước nay, ngoại tình luôn là một trong những chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh chồng phát hiện vợ ngoại tình chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn.

Theo đó, người đàn ông này và vợ quen nhau qua mạng xã hội. Vì cả hai đều đã lớn tuổi và tâm đầu ý hợp nên 2 bên gia đình nhanh chóng tổ chức hôn lễ vào tháng 3 vừa qua.

Thế nhưng, kể từ sau khi kết hôn người chồng nhận thấy vợ thường xuyên về nhà mẹ đẻ chơi cũng không mặn mà chuyện chăn gối. Ban đầu, cho rằng vợ nhớ nhà sau khi lấy chồng nên người đàn ông này luôn tạo điều kiện cho vợ về nhà mẹ.

Sau khi kết hôn không lâu, chồng phát hiện vợ ngoại tình ở nhà bố mẹ đẻ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian khá dài bị vợ bỏ cô đơn trong ngôi nhà tân hôn, anh chồng đã âm thầm theo dõi vợ. Bất ngờ một ngày, người chồng đột ngột đến nhà vợ. Dù bị bố mẹ vợ ngăn cản nhưng anh vẫn nhất quyết đi vào bên trong. Khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến anh chồng không khỏi choáng váng. Theo đó, người vợ này đã gọi “trai bao” về nhà. Khi anh chồng xông vào thì nhìn thấy vợ mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh còn gã trai lạ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Hóa ra, trước khi kết hôn người vợ có quan hệ tình ái phức tạp, thường xuyên dẫn trai lạ về nhà. Một số hàng xóm cũng cho biết, sau khi lấy chồng cô ta vẫn giữ nguyên hành vi trên.

Sau khi kết hôn, người chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục nên cô vợ vẫn tiếp tục tìm người khác để thỏa mãn. Vì muốn giữ bí mật, người vợ lấy lý do về nhà mẹ đẻ chơi. Bố mẹ dù biết hành động của con gái nhưng lại bao che vì sợ hôn nhân của con mình tan vỡ.

Được biết, vụ việc trên xảy ra ở Nigeria. Sau đó, người chồng đã nộp đơn ly dị và cắt đứt liên lạc với cô vợ không chung thủy. Bên cạnh đó, anh khuyên mọi người đừng nên vội vã kết hôn mà nên tìm hiểu kỹ càng về một nửa của mình.

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