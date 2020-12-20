Xét nghiệm ADN con giống 'chú', vợ khẳng định chắc nịch không ngoại tình, sự thật đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Thế giới 20/12/2020 14:13

Sau khi đưa con đi xét nghiệm ADN, người bố phát hiện đứa trẻ không có ADN giống mình, sự thật đằng sau khiến ai cũng bất ngờ.

Sau khi kết hôn, anh Liu (Trung Quốc) và vợ sinh được một người con trai. Khi con lên 8 tuổi, anh Liu phải đưa con đi xét nghiệm huyết thống để đi học. Không ngờ rằng, kết quả nhận về khiến anh sốc nặng.

Theo đó, kết quả kiểm tra nhóm máu cho thấy cậu con trai có nhóm máu AB. Trong khi đó cả anh Liu và vợ đều có nhóm máu O. Cho rằng kết quả xét nghiệm nhóm máu sai nên người bố này dẫn con đi kiểm tra lần nữa, kết quả vẫn giống như lần đầu tiên.

Việc này khiến vợ chồng anh Liu xảy ra mâu thuẫn. Anh Liu cho rằng vợ mình không chung tình thế nhưng người vợ lại khẳng định chắc nịch đứa trẻ là con anh. Sau cùng, người chồng quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật.

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Đưa con đi xét nghiệm ADN, người bố phát hiện điều không ai ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 1 tuần sau đó, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cậu bé không phải con ruột anh Liu nhưng có mối quan hệ thân thiết với anh. Các bác sĩ cho biết, cậu bé mang ADN của người chú. Thế nhưng, anh Liu khẳng định mình chỉ là con một, không hề có em trai.

Sau đó, anh Liu đã nhận được lời giải thích chính xác từ bác sĩ. Theo đó, trường hợp này gọi là “chimerism”, một hiện tượng di truyền hiếm gặp. “Chimerism” dùng để chỉ một cơ thể sinh vật hoặc một mô hay một cơ quan mang nhiều bộ nhiễm sắc thể (gồm nhiều bộ ADN khác nhau).

Bác sĩ cho rằng, có thể mẹ anh Liu đã mang 2 phôi thai trong người nhưng một phôi không phát triển. Chỉ có anh Liu lớn lên, hấp thụ phôi thai còn lại và được sinh ra.

Tuy nhiên, các tế bào phôi thai đã chết không hề mất đi mà vẫn sống trong cơ thể của anh Liu. Chính vì vậy ngay từ khi sinh ra, anh Liu đã mang 2 bộ ADN trong người. Con trai anh Liu đã thừa hưởng bộ gen của “người chú”. Điều này khiến máu và ADN của đứa trẻ khác với anh Liu mặc dù 2 người vẫn là máu mủ ruột thịt.

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