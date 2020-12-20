Phát hiện bé gái lang thang ngoài đường lúc rạng sáng, nam công nhân vội vàng gọi cảnh sát, sự thật đằng sau mới gây chú ý

Thế giới 20/12/2020 10:14

Nhìn thấy bé gái đi lang thang một mình lúc rạng sáng giữa thời tiết giá lạnh, nam công nhân vội vàng gọi cảnh sát.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin về vụ việc bé gái đi lang thang gây xôn xao dư luận nước này. 

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 47 phút sáng 16/12, một bé gái 8 tuổi bỗng dưng xuất hiện tại một khu cảng ở Bình Hồ, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Vào thời điểm đó, trời đang mưa, thời tiết cũng khá lạnh nhưng cô bé vẫn chỉ đứng yên một mình ở đó.

Chứng kiến sự việc trên, một công nhân địa phương vừa tò mò vừa sợ hãi nên quyết định gọi điện báo cảnh sát. 

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Bé gái đi lang thang một mình lúc rạng sáng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để tìm hiểu vụ việc. Hóa ra, bé gái này năm nay 8 tuổi và mới vào lớp 1. Vì bố mẹ đi làm xa nhà nên cô bé sống cùng với gia đình cô ruột ở gần đó.

Bình thường, người cô thường dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa 2 cháu gái đến trạm xe buýt để bắt xe đến trường. Thế nhưng, vào tối 15/12, bé gái ngủ sớm nên hôm sau dậy sớm hơn thường ngày. Khoảng 3 giờ sáng 16/12, cô bé thức giấc nhưng không rõ thời gian nên nghĩ đã đến giờ đi học, bèn vội vàng chuẩn bị sách vở rồi ra ngoài.

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Sau cùng, cảnh sát phải đưa cô bé về đồn để chờ người thân đến đón - Ảnh: Internet

Vì không thể để đứa trẻ đứng một mình giữa trời lạnh để chờ xe buýt nên cảnh sát đã đưa cô bé về đồn. Suốt thời gian đó, bé gái không ngừng tâm sự mình rất sợ bị trễ học. Không lâu sau đó, người cô ruột đến đón cháu. Cảnh sát cũng nhắc nhở người cô phải trông chừng con cháu cẩn thận, tránh những trường hợp đáng tiếc.

Từ khóa:   Trung Quốc chuyện hy hữu nóng trên mạng xã hội

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