Biết vợ đang ở khách sạn với nhân tình, chồng đạp cửa xông vào thì nghe tin tình địch rơi lầu tử vong

Thế giới 18/12/2020 16:58

Phát hiện vợ ngoại tình ở khách sạn, người chồng đạp cửa xông vào để bắt gian tại trận. Diễn biến sau đó của câu chuyện gây nhiều tranh cãi.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau nhiều năm chung sống, anh Lý Hạo (36 tuổi) phát hiện người vợ tên Vương Quyên có nhiều hành vi bất thường. Nghi vợ ngoại tình, Lý Hạo đã theo dõi nhằm bắt quả tang tại trận để vợ hết đường chối cãi.

Sau khi theo dõi vợ và nhân tình đến khách sạn, người chồng thuê phòng ở cùng tầng. Vì không biết vợ đang ở phòng nào nên Lý Hạo đã gọi điện để xác định vị trí của Vương Quyên.

Nhờ vào tiếng chuông điện thoại, Lý Hạo biết được vợ và nhân tình tên Trương Thành đang ân ái trong căn phòng 1212. Ngay sau đó, anh chồng cùng 4 người được thuê xông vào bắt quả tang. Tuy nhiên, sau khi đạp cửa xông vào bên trong người chồng chỉ nhìn thấy vợ mình đang ngồi thất thần mà không thấy gã nhân tình đâu.

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Phát hiện vợ ngoại tình, chồng xông vào thì biết tin gã nhân tình đã rơi lầu tử vong - Ảnh: Internet

Đến khi gọi cho lễ tân hỏi thì anh Lý Hạo mới biết vừa có người rơi xuống đất tử vong. Cả nhóm lao xuống tầng 1, xác nhận nạn nhân chính là nhân tình của Vương Quyên.

Cho rằng cái chết của Trương Thành do nhóm người Lý Hạo gây ra nên gia đình đã khởi kiện, đòi phía Lý Hạo bồi thường 860.000 nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, sau khi cảnh sát trích xuất camera an ninh thì thấy từ lúc nhóm người của anh Lý Hạo đạp cửa vào đến lúc Trương Thành rơi xuống đất chỉ có 6 giây. Ngoài ra, thi thể nạn nhân nằm sấp, bên cạnh có nhiều mảnh kính vỡ. Chính vì vậy, cảnh sát kết luận nạn nhân tử vong do vô tình rơi xuống từ tòa nhà và đây không phải là một vụ án hình sự.

Vì vậy, tòa đã bác bỏ đơn kiện của người nhà nạn nhân, không yêu cầu nhóm người của Lý Hạo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người nhà Trương Thành.

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