Đang ‘ê a’ với đàn ông đã có gia đình, cô gái bị 'chính thất' đánh chảy máu vùng kín, hiện trường khiến dân tình không dám nhìn lâu

Thế giới 18/12/2020 11:54

Bắt gặp chồng đang “mây mưa” với cô gái khác, người vợ ra tay đánh tiểu tam chảy máu vùng kín. Sự việc này gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội.

Trước nay, việc đàn ông ngoại tình, bị vợ bắt gặp, đánh ghen không phải chuyện hiếm thấy. Bị phản bội, các bà vợ dùng đủ mọi cách thức để trừng trị kẻ thứ 3. Thế nhưng, ra tay đánh tiểu tam chảy máu vùng kín như người vợ Trung Quốc này thì không nhiều. 

Cụ thể, theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tên Tiểu San bị bắt gặp đang mây mưa với đàn ông đã có vợ. Ngay sau đó, Tiểu San bị vợ nhân tình lao vào chửi bới, đánh đập. Được biết, có ít nhất 4 người cùng tham gia đánh ghen với chị vợ. Bị đánh đến chảy máu vùng kín, nạn nhân chỉ có thể ngồi dưới đất, ôm chặt người để che chắn. 

danh tieu tam chay mau vung kin 1
Phát hiện chồng ngoại tình, vợ đánh tiểu tam chảy máu vùng kín gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: CTwant

Sau khi được chia sẻ, vụ việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nước này. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi dã man của cô vợ. Bên cạnh đó, mọi người cũng gửi lời khuyên ngăn các bà vợ có ý định đánh ghen, đừng nên sử dụng những phương pháp bạo lực để tránh rước họa vào thân.

“Những cô gái ngoại tình với chồng người khác không đáng được tha thứ. Thế nhưng, đánh đập người khác dã man như vậy là điều không nên vì có thể sẽ dính dáng đến pháp luật”, một người dùng Weibo bình luận.

“Đọc xong không biết nên trách hay thương hại cho cô bồ nhí. Hy vọng trường hợp này sẽ giúp các cô gái tỉnh ngộ, không chen chân vào gia đình người khác”, cư dân mạng chia sẻ.

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Từ khóa:   Trung Quốc đánh ghen dã man chồng ngoại tình

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