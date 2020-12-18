Mặc dù đã ly hôn vợ được 2 năm nhưng ông bố này vẫn dùng dao đâm con gái mới 18 tháng tuổi của mình để trút giận.

Con cái luôn được xem là tài sản quý giá nhất của bố mẹ, chính vì vậy họ luôn cố gắng nâng niu, làm mọi thứ để bảo vệ con. Thế nhưng, vẫn có nhiều bậc phụ huynh nhẫn tâm bạo hành, sát hại con của mình. Điển hình như người đàn ông Malaysia trong câu chuyện dưới đây đã dùng dao đâm con gái mới 18 tháng tuổi chỉ vì buồn chuyện ly hôn.

Theo đó, vào ngày 12/12, người đàn ông 27 tuổi đã dùng dao cắt bánh mì đâm con gái 18 tháng tuổi ngay tại nhà ở Puchong Permai. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ, nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Đau khổ vì ly hôn, ông bố dùng dao đâm con gái 18 tháng tuổi nhập viện - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây 2 năm, người đàn ông này ly hôn vợ và vẫn cảm thấy đau khổ cho đến hiện tại. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vào thời điểm gây án, anh ta được xác định dương tính với ma túy.

Theo thông tin Trợ lý Cảnh sát trưởng Subang Jaya, Abd Khalid Othman chia sẻ với báo chí, nghi phạm là nhân viên của một cửa hàng phụ kiện xe, đã ly hôn và đó cũng là nguyên nhân khiến người này lâm vào tình trạng đau khổ kéo dài. Kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu cho thấy người này dương tính với methamphetamine.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định hơn - Ảnh: Internet

Sau khi được điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện, tình trạng của nạn nhân đã ổn định hơn. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

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