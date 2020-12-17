Chuẩn bị đi ngủ sau khi tắm thì nghe tiếng động lạ từ tủ quần áo, nhìn thấy thứ bên trong cô gái bàng hoàng gọi cảnh sát

Thế giới 17/12/2020 15:51

Trong lúc cô gái chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ từ tủ quần áo. Sau khi mở ra kiểm tra, cô gái tá hỏa phát hiện kẻ lạ đột nhập vào nhà mình.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc cô gái sống một mình phát hiện kẻ lạ đột nhập vào nhà thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, cô gái họ Lý sống một mình ở khu công nghệ cao, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngày 6/12, cô đi làm về khuya. Sau khi tắm xong, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động phát ra từ trong chiếc tủ quần áo ở cạnh giường.

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Đang chuẩn bị đi ngủ, cô gái phát hiện kẻ lạ đột nhập vào vào nhà mình nên báo cảnh sát - Ảnh: Internet

Nghĩ rằng có chuột bên trong nên cô Lý mở ra để kiểm tra thì phát hiện bên trong có một người đàn ông. Quá hoảng sợ, cô gái đã nhanh chóng gọi cảnh sát.

Sau khi nhận được tin, cảnh sát đã có mặt tại nhà cô Lý. Hóa ra, người đàn ông này tên Sử, thuê cùng một tòa nhà với nạn nhân. Khi bị phát hiện, gã luôn miệng nói rằng “tôi không biết gì cả” rồi chạy ra khỏi phòng. 

Điều khiến cư dân mạng tò mò nhất là tại sao người đàn ông tên Sử này có thể vào nhà cô Lý được? Nhiều người cho rằng, có lẽ trong thời gian cô gái xuống tầng dưới để vứt rác, do không khóa cửa nên bị người này đột nhập vào.

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Được biết, người đàn ông này tên Sử, thuê chung một tòa nhà với cô Lý - Ảnh: Internet

Sau khi thẩm vấn, gã thừa nhận hành vi đột nhập trái phép nhưng khẳng định không có mục đích gì, đó chỉ là hành vi vô thức khi say rượu. Hiện tại, đối tượng đã bị cảnh sát địa phương tạm giam hành chính 7 ngày và bị phạt 200 nhân dân tệ (708,6 nghìn đồng).

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Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang khoe vòng 1 đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong các diễn đàn, cô nàng cũng bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc.

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