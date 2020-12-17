Cô nàng diện chiếc áo chỉ đủ che nửa ngực vẫn tự tin đăng ảnh dù bị dân tình chỉ trích phản cảm, nhìn ảnh cuối còn choáng hơn

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang khoe vòng 1 đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong các diễn đàn, cô nàng cũng bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc.
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Là phụ nữ, ai cũng muốn trở nên quyến rũ hơn. Trước xu hướng này, nhiều nhà thiết kế đã đưa ra những bộ trang phục vô cùng gợi cảm giúp chị em khoe hết lợi thế của mình. Đặc biệt là những chiếc áo crop top khoe chân ngực quyến rũ và năng động. Thế nhưng, nhiều chị em lại lợi dụng các trang phục sexy quá mức nên dẫn đến tình trạng ăn mặc hở hang.
Cách đây không lâu, một cô gái đã chia sẻ hàng loạt ảnh chụp với chiếc áo này tạo nên sự tranh cãi trên mạng xã hội. Có lúc, cô nàng diện chiếc áo hot hit cùng với trang phục khác nhưng đôi khi chỉ mặc độc chiếc áo cùng với quần bó sát.
Được biết, nàng hot girl mạng này tên là Kang In Kyung (sinh năm 1997, người Hàn Quốc). Trên trang cá nhân có 1,9 triệu follow, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh mặc quần áo hở hang, khoe trọn body.
Một số người cho rằng cô gái này ăn mặc phản cảm. Thế nhưng, không ít ý kiến khẳng định mọi người có quyền lựa chọn trang phục theo sở thích cá nhân, không ai có quyền chỉ trích.
“Chiếc áo mà che không hết ngực thì mặc làm gì chứ, nhìn đúng là phản cảm”, K.H bình luận.
“Không ai có quyền chỉ trích cách ăn mặc của người khác miễn sao họ thấy thoải mái là được”, một cư dân mạng lên tiếng bênh vực.