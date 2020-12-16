Bé gái 12 tuổi sinh con tại nhà khiến bố mẹ vô cùng bàng hoàng. Thời gian cô bé mang thai gia đình không ai hay biết.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện bé gái 12 tuổi sinh con tại nhà được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, vào ngày 6/12, một gia đình gọi khẩn cấp yêu cầu đội ngũ y tế ở Cantabria, Tây Ban Nha đến giúp con gái của mình sinh con.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên chuyên nghiệp, ca sinh được cho là diễn ra suôn sẻ không có biến chứng. Cả "bà mẹ nhí" và em bé đều ở trong tình trạng ổn định.

Người nhà bàng hoàng phát hiện bé gái 12 tuổi sinh con tại nhà, 'thủ phạm' được xác định là nam thanh niên 17 tuổi - Ảnh: Internet

Em bé được sinh ra khỏe mạnh và đủ tháng, sau đó đã được đưa vào Khoa Sơ sinh tại Bệnh viện Đại học Marqués de Valdecilla. Bố của đứa trẻ được cho là một nam thanh niên 17 tuổi, sống cùng nhà với cô bé. Vụ việc hiện đang được chuyển cho Văn phòng Công tố và một cuộc điều tra được thiết lập để xác định trường hợp này. Cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra quan hệ của bé gái 12 tuổi và nam thanh niên này và liệu có bất kỳ vụ tấn công tình dục nào hay không.

Bên cạnh đó, gia đình cô bé cũng khẳng định rằng họ không hề biết việc con gái mang thai. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện khiến dư luận nước này xôn xao. Cư dân mạng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm dành cho các bậc bố mẹ, phải giám sát, trò chuyện với con nhiều hơn tránh những trường hợp tương tự.

Cô nàng có dáng chuẩn như siêu mẫu thả dáng trên đường nhưng dân tình chỉ dán mắt vào bộ quần áo như ‘tàng hình’ Hình ảnh cô gái xinh đẹp ăn mặc hớ hênh ngoài đường khiến dân tình hoang mang. Sau khi được chia sẻ, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

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