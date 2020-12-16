Cô nàng có dáng chuẩn như siêu mẫu thả dáng trên đường nhưng dân tình chỉ dán mắt vào bộ quần áo như ‘tàng hình’ 

Thế giới 16/12/2020 10:08

Hình ảnh cô gái xinh đẹp ăn mặc hớ hênh ngoài đường khiến dân tình hoang mang. Sau khi được chia sẻ, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hình ảnh các cô gái ăn mặc hớ hênh được cư dân mạng bàn tán không ngừng. Mới đây, một cô gái bỗng dưng trở thành “người nổi tiếng” trên mạng xã hội một cách bất đắc dĩ vì bộ trang phục trên người.

Theo đó, cô gái này diện thiết kế 2 dây ôm sát, váy ngắn trên đầu gối màu nude. Vì thiết kế trùng với màu da nên nhiều người lầm tưởng cô nàng không mặc quần áo ra đường.

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Cô gái sở hữu đôi chân dài miên man, body đúng chuẩn siêu mẫu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vì trang phục ngắn nên khi bước xuống bậc thang khiến cô nàng bị “lộ hàng”. Được biết những bức ảnh này được chụp lại trên đường phố Trung Quốc.

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Cô gái ăn mặc hớ hênh, suýt lộ hàng giữa đường phố trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên các cô gái diện trang phục khiến dân tình nhức mắt ở nơi công cộng. Mỗi khi những hình ảnh này xuất hiện đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận chỉ trích của cư dân mạng.

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Nhiều cô gái ăn mặc phản cảm nơi công cộng khiến người xung quanh bức xúc - Ảnh: Internet

“Nhìn cứ tưởng bộ đồ ‘tàng hình’, đã vậy còn ngắn ngủn, chuyện lộ hàng thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Biết là thời trang nhưng chỉ mong các cô gái đừng ăn mặc phản cảm khi ra ngoài, đẹp đâu chẳng thấy chỉ thấy bị chỉ trích”, M.L bình luận.

 “Dáng chuẩn, mặt xinh, chỉ cần ăn mặc kín đáo thêm chút nữa thì hoàn hảo. Cô gái này mặc bộ quần áo này ra đường dễ khiến người khác hiểu lầm lắm”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

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