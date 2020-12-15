Thấy cô gái ngủ say, người đàn ông sờ soạng khắp cơ thể, phản ứng lúc bị bắt quả tang mới gây bức xúc nhất

Thế giới 15/12/2020 17:26

Mặc dù đang ở nơi công cộng nhưng gã đàn ông vẫn sàm sỡ phụ nữ. Thái độ của gã sau khi bị phát hiện càng khiến mọi người bức xúc hơn.

Trước nay, những hành vi sàm sỡ phụ nữ ở nơi công cộng luôn bị xã hội lên án gay gắt. Thế nhưng, một số phụ nữ vẫn còn chủ quan khi đi xe công cộng khiến kẻ xấu có cơ hội ra tay. Điển hình như trường hợp của cô gái Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ sáng trên chuyến tàu mang số hiệu K402 khởi hành từ thị trấn Chu Khẩu (tỉnh Hà Nam) đến Bắc Kinh. Vì còn quá sớm nên một cô gái họ Lý đã tranh thủ chợp mắt. Ban đầu, cô gái cảm nhận có người chạm vào mình nhưng chỉ nghĩ rằng đối phương không chú ý, vô tình chạm vì tàu xe rung lắc.

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Người đàn ông sàm sỡ phụ nữ ở nơi công cộng khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó cô Lý nhận thấy đối phương ngày càng khiếm nhã nên đã nhanh chóng kêu lớn và gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông ngồi cạnh cô gái họ Lý vẫn giả vờ ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bị cảnh sát đánh thức, gã còn “diễn” nét ngạc nhiên, vờ như chẳng biết gì.

Khi bị thẩm vấn, người này cũng liên tục chối. Tuy nhiên, sau khi trích xuất camera, gã phải cúi đầu thừa nhận hành vi.

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Khi bị phát hiện, người đàn ông này giả vờ ngủ và cố phủ nhận mọi chuyện - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong camera giám sát, nhân lúc nạn nhân ngủ say, gã liên tục cho tay vào quần áo của cô gái và sờ soạng khắp người. Gã tiếp tục làm điều này cho đến khi nạn nhân gọi cảnh sát.

Sau khi biết không thể chối cãi, gã đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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