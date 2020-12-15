Ngoại tình với nam thanh niên đáng tuổi con cháu, người phụ nữ nhận cái kết ân hận cả đời

Thế giới 15/12/2020 14:00

Mặc dù đã có gia đình nhưng người phụ nữ này vẫn ngoại tình với trai trẻ. Sau một thời gian lén lút quan hệ, bà ta đã phải nhận về cái kết đắng.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện người phụ nữ ngoại tình với trai trẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, người phụ nữ họ Trương (44 tuổi, sống ở Tứ Xuyên) đã có chồng và con gái 15 tuổi. Tuy nhiên, bà ta vẫn thường đóng giả thành gái trẻ để lên mạng xã hội tán tỉnh những chàng trai nhỏ tuổi.

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Người phụ nữ ngoại tình với trai trẻ, bị lừa tiền - Ảnh: Internet

Sau đó, bà ta đã kết bạn với một chàng trai họ Vương (22 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Châu). Qua vài lần trò chuyện, cả hai hẹn gặp nhau và nhanh chóng vướng vào lưới tình. Dù chỉ quen biết 1 ngày, họ đã lên giường với nhau. Thậm chí, bà Trương còn chi 1.500 nhân dân tệ (gần 5,3 triệu đồng) để đi chơi với nhân tình trẻ tuổi trong 3 ngày.

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Gã trai trẻ hứa hẹn nhiều điều khiến người phụ nữ U50 sập bẫy - Ảnh: Internet

Một thời gian sau, Vương nói rằng mình có việc đến tỉnh Quảng Đông nhưng nói không đủ tiền đi lại để bà Trương chuyển tiền cho mình. Vương nói rằng mình là một cậu ấm, chủ của một khách sạn ở Quảng Châu, đồng thời yêu cầu người yêu nghỉ việc bồi bàn ở khách sạn để tới giúp mình quản lý khách sạn.

Gã còn rằng sẽ tặng cho bà Trương một ngôi nhà trị giá 6 triệu tệ (khoảng 21 tỷ đồng) sau vài năm hẹn hò. Trước những lời hứa ngọt ngào này, bà Trương đã chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản là 7.500 tệ (khoảng 26,5 triệu đồng) cho gã bạn trai bằng tuổi con, cháu mình.

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Khi cãi nhau, Vương nói bản thân bị mắc AIDS để bà Trương sợ hãi - Ảnh: Internet

Nhận được tiền, Vương còn khẳng định sẽ trả lại 30.000 tệ (khoảng 106 triệu đồng) vào cuối tháng. Đến khi trở về nhà, suy nghĩ kỹ lại, bà Trương cảm thấy có điều gì không đúng nên đến tìm tình trẻ đòi tiền.

Ngay lúc này, thanh niên 22 tuổi lật mặt, nhất quyết không trả tiền. Trong lúc tranh cãi, Vương nói rằng bản thân mắc bệnh AIDS khiến bà Trương vô cùng sốc. 

Đến ngày 27/11, cả hai xảy ra tranh cãi gay gắt tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thậm chí còn lao vào đánh nhau. Khi cảnh sát tuần tra nhìn thấy, họ đã mời cặp đôi về đồn làm việc.

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Sau cùng, Vương cũng phải trả hết tiền cho người tình lớn tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Vương đã nhận tiền từ bà Trương. Cuối cùng, Vương đồng ý trả lại số tiền đã vay cho người tình lớn tuổi. Tuy nhiên, vì đã tiêu hết 3.500 tệ (khoảng 12,3 triệu đồng) nên chàng trai này chỉ trả lại 4.200 tệ (khoảng 14,8 triệu đồng). Số tiền còn lại anh ta sẽ viết giấy nợ để trả cho cô Trương. Vương cũng không hề mắc bệnh AIDS.

Sau khi được đăng tải, sự việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành động ngoại tình của người phụ nữ này.

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