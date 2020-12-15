Thiếu nữ 17 tuổi rơi từ tầng 21, được phát hiện trong tình trạng chỉ mặc quần lót, lời khai của bạn trai mới quen 4 ngày khiến gia đình khó chấp nhận

Thế giới 15/12/2020 10:19

Vừa quen bạn trai được 4 ngày, thiếu nữ 17 tuổi tử vong do rơi xuống từ tầng 21 trong tình trạng chỉ mặc quần lót.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện thiếu nữ 17 tuổi tử vong chỉ sau 4 ngày quen bạn trai 21 tuổi.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, cô gái 17 tuổi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã rơi từ tầng 21 xuống đất tử vong. Khi được phát hiện, nạn nhân chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót trên người.

Thông tin trên CTwant, vào ngày 28/11, em họ của nạn nhân nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Vũ Hán thông báo cô gái rơi lầu tử vong. Ngay sau đó, người nhà đã có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nạn nhân đã quen 1 người bạn trai 21 tuổi trước đó 4 ngày.

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Thiếu nữ 17 tuổi tử vong trong tình trạng chỉ mặc quần lót sau khi rơi từ tầng 21 xuống đất - Ảnh: CTwant

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên này thú nhận vào tối xảy ra sự việc, cả hai đã xảy ra tranh cãi. Đứng bên lan can cãi nhau, trong lúc tức giận, chàng trai dọa sẽ tự tử nhưng không ngờ cô gái nói cũng sẽ tự tử rồi nhảy từ tầng 21 xuống.

Tuy nhiên, gia đình cô gái không chấp nhận lời giải thích này vì sau khi xảy ra sự việc, người này không gọi cảnh sát hay đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bên cạnh đó, khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần lót.

Người thân của nạn nhân cho biết, cô gái trẻ có tính cách vô cùng lạc quan. Chính vì vậy, mọi người không tin rằng cô có thể tự tử bằng cách nhảy lầu. Hơn nữa, cô gái và nam thanh niên này chỉ mới quen nhau 4 ngày, mối quan hệ không thể nào đi vào ngõ cụt đến mức phải tự tử. Bên cạnh đó, chỉ có nam thanh niên khẳng định 2 người là người yêu, tại hiện trường không có ai khác để chứng minh lời khai của người này là thật.

Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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