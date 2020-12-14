Đưa con đi chơi nhưng quên mang khẩu trang giữa đại dịch Covid-19, người mẹ có hành động bất ngờ khiến tài xế 'đứng hình'

Thế giới 14/12/2020 16:51

Vì quên mang khẩu trang ra ngoài, sợ không được lên xe, người mẹ đã nhanh chóng có cách “chữa cháy” hài hước khiến dân tình cười ngất.

Năm 2020, toàn thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, nhiều nước yêu cầu người dân mang khẩu trang ở nơi công cộng. Có không ít trường hợp quên mang khẩu trang ra ngoài nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để xử lý như bà mẹ dưới đây.

Theo thông tin trên CTwant, một người mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đưa con ra ngoài chơi. Thế nhưng, khi xe buýt đến thì chị mới chợt nhận ra cả 2 mẹ con đều quên mang khẩu trang. Để đảm bảo an toàn, tài xế đã ngăn cản không cho 2 người lên xe.

Thấy vậy, bà mẹ vội vàng lấy 2 chiếc tã từ trong túi ra và đội lên đầu hai mẹ con. Chứng kiến cảnh này, tài xế “chết đứng” tại chỗ còn hành khách trên xe cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự sáng tạo của bà mẹ này.

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Quên mang khẩu trang ra ngoài, người mẹ lấy tã đeo cho 2 mẹ con - Ảnh: CTwant

Mặc dù bà mẹ và đứa trẻ có thể an toàn lên xe nhưng theo các chuyên gia, việc sử dụng tã như một loại mặt nạ chỉ có thể áp dụng trong trường hợp khẩn cấp và không thích hợp để sử dụng lâu dài.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh hài hước trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khâm phục sự sáng tạo của bà mẹ này.

“Đúng là sáng tạo, nhìn ảnh mà cười không ngừng được luôn”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Cách xử lý thông minh đó chứ, bà mẹ này bước lên xe chắc bác tài với hành khách giật hết cả mình quá”, chia sẻ hài hước của một cư dân mạng.

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước Covid-19

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