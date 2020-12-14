Sắp kết hôn, cô gái vẫn livestream cảnh mát mẻ cho hàng trăm người xem ai dè gặp bạn của chồng và cái kết khó ngờ

Thế giới 14/12/2020 15:38

Mặc dù sắp kết hôn nhưng người phụ nữ này vẫn livestream khiêu dâm cho hàng trăm người khác xem. Đâu ai ngờ rằng, cô bị bạn của chồng phát hiện và đe dọa để tống tiền.

Theo thông tin trên ETtoday, vào ngày 24/11/2019, một người đàn ông tên Ke Nan ở Đài Nam (Đài Loan) tham gia một nền tảng livestream khiêu dâm và bàng hoàng phát hiện vợ sắp cưới của bạn mình là Xiaomei đang trò chuyện trên đó. Ngay sau đó, người này đã nhắn cho cô gái “Em có muốn tôi nói chuyện này với bạn tôi không?”.

Anh ta yêu cầu Xiaomei đưa 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng) để giữ kín bí mật này. Ke Nan nói với Xiaomei rằng sau khi nhận được tiền sẽ im lặng, không gặp lại cô để đám cưới của cô vẫn có thể diễn ra một cách êm đẹp.

Thế nhưng, cô gái chỉ đưa cho Ke Nan 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,5 triệu đồng). Hành động này khiến người đàn ông tức giận vì cho rằng Xiaomei nghĩ mình là ăn mày. Tuy nhiên, Ke Nan chưa kịp có hành động gì thì đã nhận về cái kết đắng.

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Mặc dù sắp kết hôn nhưng cô gái vẫn livestream khiêu dâm cho hàng trăm người xem và bị bạn của chồng sắp cưới bắt gặp, tống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị đe dọa, Xiaomei trở nên căng thẳng, bị đau đầu kéo dài phải đến bệnh viện khám bệnh. Cô đã phải uống thuốc điều trị thần kinh mới có thể giảm bớt các triệu chứng đau đầu.

Cuối cùng, Xiaomei quyết định làm đơn kiện Ke Nan. Trong phiên tòa xét xử, thẩm phán cho rằng hành vi đe dọa của Ke Nan đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần nạn nhân và phải bồi thường cho Xiaomei. Sau khi xem xét, tòa yêu cầu Ke Nan phải bồi thường 60.000 nhân dân tệ (hơn 210 triệu đồng) cho Xiaomei. Ke Nan có thể gửi đơn kháng cáo.

Được biết, Xiaomei đã tốt nghiệp đại học và đang làm trợ lý thiết kế với mức lương khá cao. Trong khi đó, Ke Nan chỉ tốt nghiệp cấp 3, hiện đang học nghề với mức lương 1.700 nhân dân tệ mỗi tháng. 

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