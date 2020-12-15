Dù có chồng con, người phụ nữ vẫn thường xuyên 'ê a' cùng bác sĩ trên ô tô tại bãi đậu xe siêu thị

Thế giới 15/12/2020 16:38

Mặc dù đã có chồng con nhưng người vợ vẫn ngoại tình với bác sĩ. Cặp đôi thường xuyên quan hệ với nhau trên xe.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện người phụ nữ ngoại tình với bác sĩ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo thông tin trên CTwant, một người phụ nữ tên Beibei ở Đài Trung, Đài Bắc (Đài Loan) làm nhân viên bán hàng trong siêu thị. Vào tháng 5 năm ngoái, một vị bác sĩ thường xuyên lui tới đây mua hàng nên thân thiết với Beibei. 

Sau một thời gian trò chuyện, cặp đôi bắt đầu rơi vào bể tình. Cả hai lén lút hẹn hò, quan hệ với nhau trên ô tô tại bãi đậu xe của siêu thị nơi Beibei làm việc.

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Người chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình với vị bác sĩ hay lui tới siêu thị ngay tại bãi đỗ xe - Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 7 năm ngoái, chồng Beibei vô tình phát hiện tin nhắn vợ gọi người đàn ông khác là chồng. Ngoài những tin nhắn ngọt ngào, cặp đôi còn gửi cho nhau những tin nhắn nhạy cảm, thường hẹn nhau quan hệ trên ô tô. Sau khi kiểm tra lịch sử, người chồng phát hiện gã nhân tình thường xuyên khuyên vợ mình ly hôn. Được biết, Beibei và chồng đã có 3 con.

Kể từ khi phát hiện sự việc, người chồng đau đớn đến mức phải sử dụng thuốc ngủ. Cuối cùng, anh đã nộp đơn kiện vợ và người bác sĩ. 

Tại phiên tòa, gã bác sĩ thừa nhận chuyện nhắn tin với vợ người khác nhưng nói đó chỉ là trò đùa giữa những người bạn. Đồng thời, người này cho rằng không có bằng chứng nào chứng minh anh ta quan hệ tình dục với Beibei và sẵn sàng bồi thường 150.000 nhân dân tệ (hơn 525 triệu đồng).

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng nội dung tin nhắn giữa 2 người quá thân mật. Cặp đôi cũng gọi nhau là vợ chồng, thường xuyên gửi những tin nhắn nhạy cảm. Điều này vượt qua mối quan hệ bạn bè thông thường và rất khó được xã hội chấp nhận. Sau cùng, tòa phạt vị bác sĩ phải bồi thường 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng), có quyền kháng cáo.

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