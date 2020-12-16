Đã lập gia đình, người phụ nữ vẫn ra ngoài tìm trai lạ còn tính chuyện cưới xin, biết được nguyên nhân ai nấy đều phẫn nộ

Thế giới 16/12/2020 17:16

Mặc dù đã kết hôn, người phụ nữ này vẫn ra ngoài ngoại tình với trai lạ, thậm chí còn bàn chuyện cưới xin. 

Thời gian gần đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao câu chuyện người phụ nữ ngoại tình với trai lạ chỉ vì muốn trả thù chồng. Không chỉ vậy, người này còn lừa cả tiền của bạn trai.

Cụ thể, vào tháng 2 năm nay, người đàn ông tên A Peng được giới thiệu làm quen với một cô gái. Sau 2 tháng trò chuyện, cặp đôi đã xác nhận mối quan hệ. Qua một thời gian ngắn, A Peng đưa bạn gái đến gặp họ hàng và cặp đôi bắt đầu hẹn hò nhiều hơn.

Mối quan hệ của họ tiến triển tốt đến mức đã gặp phụ huynh, bàn chuyện cưới hỏi. A Peng luôn ra sức chiều chuộng bạn gái, mua tặng nhiều món đồ đắt tiền. Thậm chí, anh còn cho bạn gái giữ tài khoản thanh toán, cho tiền mua thuốc bổ để chuẩn bị mang thai.

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Dù đã lập gia đình, người phụ nữ vẫn ngoại tình với trai lạ còn lừa tiền bạn trai - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi được tặng một khoản tiền lớn, người phụ nữ này bỗng nhiên biến mất. Dù A Peng đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, bạn bè cũng không biết tin gì về cô nàng.

Vài ngày sau đó, A Peng phát hiện tiền trong tài khoản mình được chuyển vào tài khoản của vợ một người đồng nghiệp. Đến khi gặp vợ đồng nghiệp trong một bữa tiệc, anh mới ngỡ ngàng phát hiện đây chính là bạn gái của mình. Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ này cho biết, vì thấy chồng chụp ảnh chung với người phụ nữ khác nên muốn trả thù bằng chuyện ân ái với đồng nghiệp của chồng. Trong lúc quan hệ, thấy A Peng là người thật thà, muốn nhanh chóng lấy vợ nên cô ta nảy sinh ý định lừa đảo tài sản.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự về tội lừa đảo.

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