Vì bị ông nội xâm hại tình dục, nữ sinh cấp 2 đã cắt cổ tay, tự hành hạ bản thân trong thời gian dài. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mới đây, vụ việc một nữ sinh cấp 2 ở Đài Loan bị ông nội xâm hại tình dục nhiều lần khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. Theo CTWant, vì không thể nói với ai, nạn nhân đã cắt cổ tay nhiều lần, thậm chí còn tự cào vào bắp chân.

Được biết, nạn nhân được sinh ra trong gia đình đơn thân. Sau khi mẹ tái hôn, cô bé được ông bà nội chăm sóc và thường ngủ chung với ông bà.

Ngay từ khi học tiểu học, cô bé đã bị ông nội lạm dụng tình dục nhưng gia đình không ai hay biết. Lên cấp 2, vì không chịu được hành vi của ông nội, nạn nhân đã cắt cổ tay và tự hành hạ bản thân nhiều lần. Mặc dù giáo viên nhận thấy nữ sinh này có biểu hiện lạ nhưng cô bé lại không muốn tâm sự.

Nữ sinh cấp 2 bị ông nội xâm hại tình dục nhiều lần đến mức phải tự cắt cổ tay, hành hạ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, cô bé đã kể với bạn trai cũ về việc bị tấn công tình dục. Ngay sau đó, người này đã lao đến nhà nạn nhân, đánh đập người ông để trút giận cho bạn gái cũ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cảnh sát Đài Bắc (Đài Loan) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Trong quá trình điều tra, người ông đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi được chia sẻ, vụ việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dư luận nước này đặc biệt quan tâm. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại của người ông này và hy vọng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng để răn đe những kẻ khác.

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