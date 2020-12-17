Mẹ gào khóc ôm thi thể con trai nhảy lầu tự tử, thư tuyệt mệnh của đứa trẻ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Thế giới 17/12/2020 16:44

Chứng kiến cảnh người mẹ gào khóc ôm thi thể con trai nhảy lầu tự tử ai nấy đều đau lòng. Thế nhưng, sau khi đọc bức thư tuyệt mệnh nạn nhân để lại, cộng đồng mạng vừa trách vừa thương người mẹ này.

Nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc nghĩ rằng việc cho con học nhiều thứ khác nhau sẽ giúp trẻ có một tương lai tươi sáng. Chính vì vậy, họ đã dốc hết tiền bạc, công sức đầu tư cho con đồng thời đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để trẻ tập trung học. Thế nhưng, những hành động này có thể sẽ phản tác dụng, gây ra những hậu quả khôn lường.

Mới đây, tại nước này đã xảy ra một thảm kịch khiến dư luận dậy sóng. Theo thông tin trên CTwant, một bé trai nhảy lầu tự tử vì không chịu được áp lực khủng khiếp từ bố mẹ và thầy cô. Trước khi tự tử, nạn nhân đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình.

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Cảnh người mẹ ôm thi thể bé trai nhảy lầu tự tử gào khóc khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: CTwant

Tại hiện trường, người mẹ ôm thi thể con trai, khóc lóc không ngừng và liên tục hét lên “tại sao con không trả lời mẹ?”. Dù gọi bao nhiêu lần, nạn nhân vẫn nhắm mắt nằm đó. Được biết, trước khi tự tử, bé trai đã lại một bức thư tuyệt mệnh: “Nếu mẹ đọc được bức thư này, có thể con đã ra đi. Con mệt mỏi quá, không thể sống tiếp được. Con muốn tìm lại những thứ đã đánh mất. Bây giờ con chỉ mong mình có thể ngủ yên một lúc thôi”.

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Lá thư tuyệt mệnh của nam sinh tiểu học khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều đau lòng trước cái chết của nạn nhân. Họ cho rằng một đứa trẻ phải chịu biết bao nhiêu áp lực mới tuyệt vọng tìm đến cái chết như thế?

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   Trung Quốc bé trai tự tử học sinh tiểu học tự tử

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