Tranh cãi cảnh ‘tiểu tam’ bị vợ nhân tình cùng 12 người phụ nữ lăng mạ giữa đường, hành động sau cùng khiến người đi đường chán ngán

Thế giới 19/12/2020 13:59

Hình ảnh người phụ nữ bị đánh ghen giữa đường gây xôn xao mạng xã hội. Câu chuyện này cũng đã gây ra cuộc tranh cãi trên các diễn đàn.

Phát hiện chồng ngoại tình, mỗi phụ nữ sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Có người im lặng cho qua để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng có người chọn cách đánh ghen để trừng trị tiểu tam. Trong những phương pháp này, cách đánh ghen giữa đường là hành vi bị mọi người lên án gay gắt nhất.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bị nhóm người bao vây, đánh đập. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình nên bị “chính thất” rủ hội bạn thân đi đánh ghen.

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Người phụ nữ bị đánh ghen giữa đường gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: Internet

Những hình ảnh trong video cho thấy người phụ nữ mặc váy đen bị 13 người phụ nữ khác thay phiên đánh đập. Người xông vào túm tóc, người xé áo cô ngay giữa đường. Không chỉ đánh, họ còn mắng chửi, lăng mạ nạn nhân thậm tệ.

Dù bị mắng chửi, đánh đập dã man, kẻ thứ ba chỉ có thể khóc lóc, cố gắng ôm lấy quần áo trên người để không bị “lộ hàng” nhưng bất thành. Thấy vậy, những người phụ nữ này càng đánh đập dữ hơn.

Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin về những người trong clip, nhưng vụ việc vẫn đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán không ngừng. Một số người cho rằng kẻ phá hoại hạnh phúc, gia đình người khác đáng bị trừng trị. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lên án hành động dã man của nhóm phụ nữ kia.

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