NÓNG: Cặp đôi thản nhiên ‘lăn lộn’ giữa ban ngày trên bãi biển, nhìn kỹ khuôn mặt ‘nữ chính’ dân tình mới phát hiện là người quen

Thế giới 20/12/2020 11:54

Hình ảnh cặp đôi quan hệ trên bãi biển trong khu du lịch gây xôn xao cộng đồng mạng. Thế nhưng khuôn mặt cô gái mới là điều gây chú ý nhất.

Trước nay, việc các cặp đôi ân ái nơi công cộng luôn bị dư luận lên án gay gắt. Thế nhưng, vẫn có không ít người thản nhiên xem mọi nơi là nhà nghỉ, phòng riêng của mình. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh cặp đôi quan hệ trên bãi biển trong khu du lịch được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin trên CTwant, hình ảnh này được chụp lại tại đảo Ngư Quang, Đài Nam, Đài Loan vào ngày 28/11 vừa qua. Thời điểm đó, mặc dù xung quanh có nhiều khách du lịch khác nhưng cặp đôi này vẫn thản nhiên “mây mưa” như chỗ không người. Hình ảnh này sau đó đã được một người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

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Cặp đôi quan hệ trên bãi biển gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, vụ việc đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bất bình trước hành động phản cảm của cặp đôi. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh chính diện của cô gái được tiết lộ thì dân tình càng ngỡ ngàng hơn. 

Nhiều người nhận ra rằng cô gái này chính là người đã diện bộ bikini bé bằng sợi dây từng gây xôn xao ở Boracay, Philippines vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, cô nàng chỉ mặc chiếc áo bikini che đủ 2 điểm nhạy cảm trước ngực, còn chiếc quần thì bé xíu như sợi dây. Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm được người dân địa phương chụp lại, báo với cảnh sát địa phương.

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Cô gái này được cho là người từng khiến cộng đồng mạng Philippines dậy sóng - Ảnh: Internet

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về cặp đôi trên nhưng đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng. 

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Từ khóa:   Đài Loan hình ảnh phản cảm ân ái nơi công cộng

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