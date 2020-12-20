Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ 2 vé xem phim nhưng vẫn tha thứ, cuối cùng lại ôm con nhỏ chịu ‘trái đắng’

Thế giới 20/12/2020 16:51

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ chọn cách tha thứ nhưng cuối cùng người đàn ông này lại ôm hết số tiền nuôi con cao chạy xa bay bỏ mặc vợ và con mới sinh.

Ngoại tình luôn là một trong những chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Khi phát hiện chồng ngoại tình, các bà vợ luôn có những cách giải quyết khác nhau. Thế nhưng, vừa bị chồng phản bội vừa bị lừa tiền như người vợ Singapore dưới đây thì không phải ai cũng chịu đựng được.

Mới đây, cộng đồng mạng đã “đào” lại vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vô cùng éo le vì kẻ lừa đảo chính là chồng nạn nhân. Số tiền mà gã chiếm đoạt lại chính là tiền lo cho con trai mới sinh của họ.

Được biết, sự việc xảy ra vào năm 2018. Theo lời kể của nạn nhân, chị gặp chồng mình tại một công ty tuyển dụng vào năm 2015 và kết hôn vào đầu năm 2017. Sau khi cưới vợ, người đàn ông Xu Chuanhui đã thành lập công ty riêng. Chị vợ cũng hết mực tin tưởng chồng, cho rằng anh là một người đàn ông tốt bụng, hiếu thảo. 

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Phát hiện chồng ngoại tình, vợ tha thứ nhưng cuối cùng lại bị lừa tiền - Ảnh: Internet

Theo kết quả của cơ quan điều tra, đối tượng Xu đăng ký làm cổ đông lớn của 4 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp in ấn, một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, một cơ quan tuyển dụng và một quán karaoke. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn lập một trang web thương mại điện tử.

Theo lời chị vợ, kể từ khi ra làm ăn riêng, Xu hiếm khi về nhà mà thường qua đêm ở 1 hộp đêm. Khi vợ hỏi, anh ta đều nói rằng đang đi tiếp khách hàng. Tháng 10/2017, người vợ sinh con đầu lòng. Sau khi sinh, chị phát hiện trong túi của chồng có 2 vé xem phim. Nghi có chuyện mờ ám, chị vợ cài ứng dụng theo dõi vào điện thoại và phát hiện chồng dẫn một nhân viên hộp đêm đi xem phim, đi chơi, sau đó cùng nhau vào khách sạn. Vì mới sinh con, chị vợ đã chọn cách tha thứ, “nhắm mắt làm ngơ”, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, người chồng đã yêu cầu vợ chuyển tiền thai sản để xoay vòng vốn cho công ty. Cụ thể, anh ta đòi vợ chuyển số tiền 2.500 đô la (56 triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, anh ta không về nhà vào tối hôm đó. Theo dõi qua định vị, chị vợ phát hiện chồng mình qua lại 2 khách sạn khác nhau trong cùng một đêm. Ngay sau đó, người vợ đã quyết định ly hôn, yêu cầu Xu trả lại toàn bộ số tiền dành cho con trai. Bên cạnh đó, chị còn tiết lộ chồng mình từng lừa mẹ ruột một số tiền lớn.

Sau khi ly hôn, người vợ cho biết vào ngày 22/4/2018, một trong ba nạn nhân bị Xu lừa đảo đã liên hệ với chị và cho biết Xu đã trốn khỏi Singapore. 

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Từ khóa:   Singapore lừa đảo tài sản chồng lừa đảo

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