Sau khi theo dõi, người vợ bàng hoàng phát hiện tội ác bệnh hoạn mà chồng mình đã âm thầm thực hiện suốt 2 tháng trời.

Mới đây, truyền thông Ấn Độ đưa tin, dù đã có gia đình nhưng một người đàn ông vẫn âm thầm thực hiện tội ác bệnh hoạn với cô gái 19 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 14/10, mẹ của một thiếu nữ báo cảnh sát về việc con mình bỗng dưng mất tích đột ngột. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì.

Đến ngày 10/12, cảnh sát phát hiện thiếu nữ đang ở cùng người đàn ông trong một căn phòng trọ cho thuê. Chính vợ của gã đàn ông này đã gọi báo cảnh sát.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, chị vợ cho biết 2 người đã kết hôn được gần 10 năm nay, có một con trai 6 tuổi. Thời gian gần đây, chị phát hiện chồng mình thường xuyên đi sớm về khuya, không còn dành quá nhiều thời gian cho gia đình nên đã âm thầm theo dõi.

Sau khi theo dõi, người vợ bàng hoàng phát hiện tội ác bệnh hoạn của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mình thuê một căn phòng trọ khác, thường xuyên lui tới. Đây là căn phòng mà gã dùng để giam giữ một cô gái 19 tuổi, bắt nạn nhân làm nô lệ tình dục của mình.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân cho biết cô quen người đàn ông này qua mạng xã hội. Sau khi yêu, gã hứa sẽ kết hôn với cô. Thế nhưng, sau khi đi theo người yêu, cô gái không ngờ mình bị giam giữ trong một căn phòng trọ chật hẹp và bị cưỡng bức mỗi ngày. Sự việc diễn ra gần 2 tháng qua mà nạn nhân không biết phải cầu cứu ai. May mắn, người vợ phát hiện và trình báo sự việc đến cảnh sát.

Khi cảnh sát đến giải cứu, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 20/12, cảnh sát đã bắt được đối tượng. Trong thời gian sắp tới, nghi phạm sẽ được đưa ra xét xử.

Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ 2 vé xem phim nhưng vẫn tha thứ, cuối cùng lại ôm con nhỏ chịu ‘trái đắng’ Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ chọn cách tha thứ nhưng cuối cùng người đàn ông này lại ôm hết số tiền nuôi con cao chạy xa bay bỏ mặc vợ và con mới sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tham-theo-doi-vo-phat-hien-bi-mat-dong-troi-keo-dai-suot-2-thang-cua-nguoi-chong-benh-hoan-390924.html