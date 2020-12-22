Clip chú rể thô bạo lôi cô dâu khỏi xe hoa, biết được nguyên nhân ai cũng đứng về phía chàng trai

Ngay sau khi biết tin vợ ngoại tình, chú rể không ngần ngại hành xử thô bạo, lôi cô dâu ra khỏi xe hoa ngay trong ngày cưới trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên.

Trước nay, trên mạng xã hội có không ít câu chuyện bóc phốt chồng, vợ ngoại tình. Những clip ghi lại cảnh trừng trị kẻ phản bội cũng thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chú rể đối xử thô bạo với cô dâu trong ngày cưới được dân mạng chia sẻ không ngừng. Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, ngay trước mặt họ hàng 2 bên và quan khách, chú rể lôi cô dâu ra khỏi xe hoa một cách bạo lực. Mặc dù cô dâu khóc lóc, anh ta vẫn quát lớn bắt cô rời khỏi xe.

Theo truyền thông nước này, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do cô dâu đã dành đêm cuối cùng trước khi lên xe hoa với tình cũ. Đáng nói là, gã đã quay lại cảnh ân ái để gửi cho chú rể ngay trước khi đến đón dâu.

Biết cô dâu ngoại tình, chú rể hành xử thô bạo trong ngày cưới - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội nước này. Hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng cảm với chú rể vì bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại. Bên cạnh đó, một vài người cho rằng chú rể không nên hành xử thô bạo với cô dâu như vậy, nếu cảm thấy không thể tha thứ thì nên hủy hôn.

“Khổ thân ông chồng, đang háo hức đón dâu thì bị dội cho một gáo nước lạnh. Nếu là tôi chắc đã hủy bỏ đám cưới luôn rồi", L.K bình luận.

“Nếu cảm thấy không thể quên thì nên hủy hôn. Đừng có ngoài miệng nói tha thứ nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ, để rồi về dằn vặt nhau sống trong đau khổ. Điều này sẽ khiến cuộc đời của cả 2 người rơi vào bế tắc”, một người dùng mạng xã hội khuyên.

Hiện tại, mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cặp đôi này nhưng đoạn clip trên vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được mọi người bình luận không ngừng.

Được nhà gái tặng 146 tỷ, biểu cảm của chú rể gây chú ý, dân mạng mỉa mai ‘bán thân lấy tiền’ Đám cưới của “cặp đôi đũa lệch” khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Đặc biệt là nét mặt của chú rể trong đám cưới sau khi nhận 146 tỷ của hồi môn từ nhà vợ càng gây chú ý hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-chu-re-tho-bao-loi-co-dau-khoi-xe-hoa-biet-duoc-nguyen-nhan-ai-cung-dung-ve-phia-chang-trai-391014.html