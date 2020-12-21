Bị nóng rát vùng kín, người phụ nữ 60 tuổi kể lại với con gái. Ai dè cô con gái nghi ngờ mẹ có người tình bên ngoài vì chồng mất từ lâu.

Mới đây, trong chương trình “Doctors Are So Spicy” (Đài Loan), bác sĩ phụ khoa Li Wihao đã chia sẻ về trường hợp người phụ nữ bị nóng rát vùng kín dù đã 60 tuổi, chồng mất nhiều năm được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo đó, người phụ nữ này bỗng dưng phát hiện vùng kín bị nóng rát, bôi thuốc cũng không có tác dụng. Thậm chí, vùng da khu vực này còn bị lở loét. Sau đó, bà kể lại tình trạng trên với con gái thì bị trách móc, cho rằng mẹ có người tình bên ngoài nên mắc bệnh khó nói. Sau cùng, người mẹ phải cùng con gái đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, vùng kín bệnh nhân có một số vết loét cùng một vài vết thương nặng gây nứt da. Cuối cùng bác sĩ khẳng định, người phụ nữ này bị nấm chứ không phải mắc bệnh tình dục như cô con gái lầm tưởng.

Chồng mất nhiều năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ bị nóng rát vùng kín hóa ra do biến chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường dẫn đến bị nấm ở nách. Vì không biết nên bà gãi vào vết thương ở nách, không rửa tay sạch rồi chạm vào vùng kín dẫn đến bị nhiễm trùng.

Sau khi được phát sóng, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng cảm với "nỗi oan" của nhân vật chính. Bên cạnh đó, netizen cũng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm dành cho những người mắc bệnh tiểu đường, cần chú ý bảo vệ sức khỏe, giữ vệ sinh kỹ lưỡng để tránh xảy ra tình trạng tương tự.

Âm thầm theo dõi, vợ phát hiện bí mật động trời kéo dài suốt 2 tháng của người chồng bệnh hoạn Sau khi theo dõi, người vợ bàng hoàng phát hiện tội ác bệnh hoạn mà chồng mình đã âm thầm thực hiện suốt 2 tháng trời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-mat-nhieu-nam-vung-kin-nguoi-phu-nu-60-tuoi-bong-nhien-dau-rat-con-gai-tuc-gian-dua-di-kham-thi-phat-hien-dieu-kho-ngo-390951.html