Chồng mất nhiều năm, ‘vùng kín’ người phụ nữ 60 tuổi bỗng nhiên đau rát, con gái tức giận đưa đi khám thì phát hiện điều khó ngờ

Thế giới 21/12/2020 15:42

Bị nóng rát vùng kín, người phụ nữ 60 tuổi kể lại với con gái. Ai dè cô con gái nghi ngờ mẹ có người tình bên ngoài vì chồng mất từ lâu. 

Mới đây, trong chương trình “Doctors Are So Spicy” (Đài Loan), bác sĩ phụ khoa Li Wihao đã chia sẻ về trường hợp người phụ nữ bị nóng rát vùng kín dù đã 60 tuổi, chồng mất nhiều năm được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo đó, người phụ nữ này bỗng dưng phát hiện vùng kín bị nóng rát, bôi thuốc cũng không có tác dụng. Thậm chí, vùng da khu vực này còn bị lở loét. Sau đó, bà kể lại tình trạng trên với con gái thì bị trách móc, cho rằng mẹ có người tình bên ngoài nên mắc bệnh khó nói. Sau cùng, người mẹ phải cùng con gái đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, vùng kín bệnh nhân có một số vết loét cùng một vài vết thương nặng gây nứt da. Cuối cùng bác sĩ khẳng định, người phụ nữ này bị nấm chứ không phải mắc bệnh tình dục như cô con gái lầm tưởng. 

me co nguoi tinh 1
Chồng mất nhiều năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ bị nóng rát vùng kín hóa ra do biến chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường dẫn đến bị nấm ở nách. Vì không biết nên bà gãi vào vết thương ở nách, không rửa tay sạch rồi chạm vào vùng kín dẫn đến bị nhiễm trùng. 

Sau khi được phát sóng, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng cảm với "nỗi oan" của nhân vật chính. Bên cạnh đó, netizen cũng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm dành cho những người mắc bệnh tiểu đường, cần chú ý bảo vệ sức khỏe, giữ vệ sinh kỹ lưỡng để tránh xảy ra tình trạng tương tự.

Âm thầm theo dõi, vợ phát hiện bí mật động trời kéo dài suốt 2 tháng của người chồng bệnh hoạn

Âm thầm theo dõi, vợ phát hiện bí mật động trời kéo dài suốt 2 tháng của người chồng bệnh hoạn

Sau khi theo dõi, người vợ bàng hoàng phát hiện tội ác bệnh hoạn mà chồng mình đã âm thầm thực hiện suốt 2 tháng trời.

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan bệnh vùng kín nghi mẹ có nhân tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích