Hành vi khiếm nhã của 2 thanh niên trong cửa hàng khiến ai nấy đều bức xúc. Sau đó, cộng đồng mạng đã cùng nhau truy tìm danh tính 2 người này.

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng bức ảnh ghi lại hành vi khiếm nhã của 2 nam thanh niên lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, 2 nam thanh niên ăn mặc khá lịch sự ghé một cửa hàng tại Đài Loan, sau đó đi xung quanh các kệ đựng hàng. Nhân lúc không ai chú ý, cả hai cởi quần tiểu lên các kệ hàng. Sau hành động khiếm nhã này, họ vui vẻ kéo quần lên và rời khỏi hiện trường.

Hành vi khiếm nhã của 2 thanh niên trong cửa hàng khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: CTwant

Hành vi này bị camera trong cửa hàng ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, cả hai bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội. Mọi người đều muốn truy lùng danh tính của 2 nam thanh niên để “dạy dỗ”. Sau cùng, netizen đã tìm ra trang cá nhân của 2 chàng trai này. Một trong số đó được cho là đã khóa tài khoản.

Cư dân mạng tìm ra trang cá nhân của 2 chàng trai nhưng một người được cho là đã khóa Instagram để tránh bị 'ném đá' - Ảnh: CTwant

Một số bình luận của cư dân mạng: “Không nghĩ là trong xã hội văn minh này còn có những người bất lịch sự như vậy”, “Không hiểu sao có thể làm vậy trong cửa hàng, việc này vui vẻ lắm sao?”, “Những kẻ như thế này nên được dạy cho một bài học để dừng ngay những hành động xấu xa lại”, “Những kẻ vô ý thức, nhìn mà bức xúc thay cho chủ cửa hàng”...

Mặc dù hiện tại 2 chàng trai vẫn chưa lên tiếng gì nhưng những bức ảnh trên vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được dân mạng bình luận và chia sẻ không ngừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-thanh-nien-coi-quan-lam-chuyen-xau-ho-trong-cua-hang-khien-cong-dong-mang-gian-du-truy-lung-danh-tinh-391053.html