2 thanh niên cởi quần làm chuyện xấu hổ trong cửa hàng khiến cộng đồng mạng giận dữ, truy lùng danh tính

Thế giới 22/12/2020 16:27

Hành vi khiếm nhã của 2 thanh niên trong cửa hàng khiến ai nấy đều bức xúc. Sau đó, cộng đồng mạng đã cùng nhau truy tìm danh tính 2 người này.

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng bức ảnh ghi lại hành vi khiếm nhã của 2 nam thanh niên lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, 2 nam thanh niên ăn mặc khá lịch sự ghé một cửa hàng tại Đài Loan, sau đó đi xung quanh các kệ đựng hàng. Nhân lúc không ai chú ý, cả hai cởi quần tiểu lên các kệ hàng. Sau hành động khiếm nhã này, họ vui vẻ kéo quần lên và rời khỏi hiện trường.

hanh vi khiem nha 1
Hành vi khiếm nhã của 2 thanh niên trong cửa hàng khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: CTwant

Hành vi này bị camera trong cửa hàng ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, cả hai bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội. Mọi người đều muốn truy lùng danh tính của 2 nam thanh niên để “dạy dỗ”. Sau cùng, netizen đã tìm ra trang cá nhân của 2 chàng trai này. Một trong số đó được cho là đã khóa tài khoản.

hanh vi khiem nha 2
Cư dân mạng tìm ra trang cá nhân của 2 chàng trai nhưng một người được cho là đã khóa Instagram để tránh bị 'ném đá' - Ảnh: CTwant

Một số bình luận của cư dân mạng: “Không nghĩ là trong xã hội văn minh này còn có những người bất lịch sự như vậy”, “Không hiểu sao có thể làm vậy trong cửa hàng, việc này vui vẻ lắm sao?”, “Những kẻ như thế này nên được dạy cho một bài học để dừng ngay những hành động xấu xa lại”, “Những kẻ vô ý thức, nhìn mà bức xúc thay cho chủ cửa hàng”...

Mặc dù hiện tại 2 chàng trai vẫn chưa lên tiếng gì nhưng những bức ảnh trên vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được dân mạng bình luận và chia sẻ không ngừng.

Chơi trong phòng khách sạn, bé 1 tuổi bỗng nôn ra bao cao su đã qua sử dụng, thái độ của ban quản lý khiến dân tình bức xúc

Chơi trong phòng khách sạn, bé 1 tuổi bỗng nôn ra bao cao su đã qua sử dụng, thái độ của ban quản lý khiến dân tình bức xúc

Sau khi để con gái 1 tuổi chơi trên thảm ở khách sạn, người mẹ bàng hoàng nhìn thấy con gái nôn ra bao cao su đã qua sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan hành vi gây bức xúc hình ảnh phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích