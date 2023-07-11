BIS: Ngân hàng trung ương của 24 quốc gia dự kiến ​​sẽ có tiền kỹ thuật số vào năm 2030

Một kết quả khảo sát cho thấy vào năm 2030, các ngân hàng trung ương ở 24 quốc gia dự kiến ​​sẽ có một loại tiền kỹ thuật số thuộc Tiền điện tử của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency - CBDC).

Theo Reuters đưa tin ngày 10/7 (giờ địa phương), Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) thông báo rằng những phản hồi này được đưa ra trong một cuộc khảo sát đối với 86 ngân hàng trung ương vào cuối năm ngoái.

Các ngân hàng trung ương đang tiến hành nghiên cứu và phát triển tiền điện tử của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency - CBDC) bán lẻ để ngăn chặn việc chuyển giao các sáng kiến ​​thanh toán kỹ thuật số cho khu vực tư nhân trong bối cảnh xu hướng giảm sử dụng tiền mặt của các hộ gia đình và tập đoàn trên thế giới.

Trong trường hợp CBDC cho thanh toán vi mô, người ta đã khảo sát khả năng giới thiệu CBDC ở 11 quốc gia, ngoài 4 quốc gia đã sử dụng CBDC như Bahamas, Đông Caribe, Jamaica và Nigeria.

Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã công bố ý định phát hành thí điểm CBDC cho các khoản thanh toán lớn hồi tháng 6 và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng đang trong quá trình hiện thực hóa kế hoạch giới thiệu đồng euro kỹ thuật số trong bối cảnh triển vọng ra mắt vào năm 2028. Thử nghiệm dân số sử dụng thử CBDC của Trung Quốc hiện đạt 260 triệu người và Ấn Độ, Brazil cũng dự kiến ​​sẽ đưa CBDC ra thị trường vào năm tới, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương cho biết họ tham gia vào một số hình thức CBDC đạt 93%, với 60% cho biết sự gia tăng của tài sản tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin (tiền điện tử có giá trị gắn liền với các tài sản khác), đã đẩy nhanh công việc này.

Các nhà nghiên cứu cũng lo lắng rằng "nếu stablecoin và các tài sản tiền ảo khác được sử dụng rộng rãi để thanh toán, chúng sẽ gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính."

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