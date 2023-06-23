Luật sư kiếm được nhiều tiền hơn giám đốc ngân hàng

Công việc được trả lương cao nhất ở Phố Wall (Wall Street) tại New York, nơi được mệnh danh là trung tâm tài chính của thế giới, là luật sư chứ không phải nhân viên ngân hàng - tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 22/6 (giờ địa phương), mức lương trung bình hàng năm của các giám đốc điều hành ngân hàng, không bao gồm các giám đốc điều hành hàng đầu, là từ 1 triệu đến 2 triệu đô la (khoảng 23,52 tỷ đến 47,04 tỷ đồng), bao gồm cả tiền thưởng bằng cổ phiếu. Nghiên cứu cho thấy các đối tác có cổ phần trong các công ty luật hàng đầu kiếm được hơn 3 triệu đô la (khoảng hơn 70 tỷ đồng) mỗi năm. Các phương tiện truyền thông cho biết: “Số tiền đã tăng gấp ba lần so với 20 năm trước”. Tờ WSJ dẫn lời công ty tư vấn tài chính Bay Street Advisors cho biết: "Công việc của các nhân viên ngân hàng vẫn tương tự như trước, nhưng mức lương thưởng thấp hơn so với trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008". Theo Bay Street Advisors, tổng giám đốc điều hành của 20 ngân hàng đầu tư hàng đầu đã kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 1,9 triệu đô la (khoảng 44.68 tỷ đồng) trong ba năm qua. Đây là số tiền tương đương với năm 2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng các phương tiện truyền thông giải thích rằng đây giống như việc kiếm được một số tiền nhỏ hơn nhiều với sự tăng giá.

Mặt khác, tiền thuê luật sư đang tăng lên từng ngày. Được biết, các luật sư ưu tú đến từ các công ty luật hàng đầu như Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Kirkland & Ellis kiếm được hơn 15 triệu đô la (khoảng 352.78 tỷ đồng) mỗi năm. Trong số đó, một số "luật sư ngôi sao" có thành tích đặc biệt tốt nhận được mức lương hàng năm lên tới hơn 20 triệu đô la (khoảng 470 tỷ đồng). WSJ phân tích rằng vai trò của luật sư doanh nghiệp ngày càng lớn hơn và sự thay đổi trong cơ cấu phân chia lợi nhuận đã có tác động. WSJ giải thích rằng luật sư phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như không chỉ ký kết hợp đồng mà còn can thiệp vào quá trình kế thừa công ty hoặc kiện tụng với các cơ quan quản lý.

Các phương tiện truyền thông cho biết: "Phí phát sinh trong các giao dịch ngân hàng là lớn, nhưng tương đối cố định. Hầu hết các công ty luật lớn đã tổ chức lại cơ cấu lương thưởng của họ, trong đó tiền lương được trả theo thâm niên". Tuy nhiên, WSJ cho biết điều này cũng có nghĩa là các "luật sư ngôi sao" kiếm được thu nhập khổng lồ phải làm việc nhiều giờ, họ phải làm việc 18 giờ một ngày, kể cả vào cuối tuần.

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