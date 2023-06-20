Hôn nhân 'Gió tầng nào gặp mây tầng đó': Những người có học vấn cao thường cưới người làm cùng nghề

Theo khảo sát, 18,5% bác sĩ Mỹ kết hôn với bác sĩ, tỷ lệ kết hôn trong cùng ngành cao nhất. Tỷ lệ giáo sư kết hôn với nhau đạt 13,9% và đứng thứ hai là quản lý nhà hàng, khách sạn.

Theo một thông tin mới đây của tờ Washington Post (WP) của Mỹ, khi nhìn vào mối quan hệ giữa công việc và hôn nhân từ năm 2012 đến năm 2021 thì có biểu hiện như sau.

Tờ tờ Washington Post cho biết: "Những nghề nghiệp đòi hỏi trình độ học vấn cao đứng đầu danh sách". Đồng thời, tờ Washington Post giải thích rằng câu chuyện sau có vẻ phù hợp với các bác sĩ.

Trong số các bác sĩ, cứ 5 người thì có gần 1 người kết hôn với cùng một bác sĩ, điều này trùng với độ tuổi kết hôn từ 28 đến 30 đối với đàn ông Mỹ ở chỗ họ thường phải học trường y cho đến đầu những năm 30 tuổi.

Một buổi khiêu vũ của các cặp đôi ở thành phố New York năm 2022 - Ảnh: EPA

Vậy nghề nào có tỷ lệ kết hôn với người khác nghề cao nhất?

Theo khảo sát của Washington Post, 9,7% lính cứu hỏa đã kết hôn với y tá và 6,8% kết hôn với giáo viên tiểu học và trung học.

Ngoài ra, 5,9% sĩ quan cảnh sát kết hôn với giáo viên tiểu học và trung học, và 5,8% kết hôn với y tá.

Ngoài ra, ngay cả trong thời đại thu nhập kép, các gia đình có thu nhập đơn lẻ vẫn phổ biến, đặc biệt là ở những ngành nghề có nhiều lao động nam và lao động chân tay nặng nhọc, Washington Post đưa tin.

Trên thực tế, hơn 40% quân nhân có vợ hoặc chồng không đi làm và hơn 30% công nhân sản xuất như dầu mỏ, xây dựng và trang trại cũng có vợ hoặc chồng không đi làm. Washington Post thấy rằng nguyên nhân là do đặc thù của công việc.

Nói cách khác, những người lính thường có khả năng chuyển đến một tiểu bang hoặc quốc gia khác khi được thăng chức và thường phải làm việc chăm chỉ ở độ tuổi 20 và 30, vì vậy vợ hoặc chồng của một người lính có khả năng phải một chăm sóc con cái của họ khi những người lính xa gia đình.