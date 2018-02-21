Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ giữa thời tiết lạnh thấu xương trong đêm 29 Tết

Thế giới 21/02/2018 14:16

Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt sẽ khó lòng sống nổi nếu không được nam y tá kịp thời phát hiện.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông vứt bỏ bé sơ sinh giữa đường trong thời tiết lạnh giá khiến dư luận phẫn nộ. Hiện cảnh sát đang ráo riết truy lùng người đàn ông trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip: Em bé sơ sinh bị vứt bỏ giữa đêm lạnh

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm đã đặt bé trai bên ngoài bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Jiamuisi, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) vào khoảng 1h30 sáng ngày 14/2 (29 Tết). Sau đó, tên này nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. May mắn là em bé sơ sinh đã được một y tá phát hiện và cứu sống. Được biết, nhiệt độ lúc đó là âm 20 độ C.

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Bé trai bị vứt ngoài đường trong thời tiết âm 20 độ C - Ảnh cắt từ clip

Trang Sina đưa tin, y tá này đã gọi điện báo cảnh sát và đưa em bé đến khoa sơ sinh của Trung tâm Phúc lợi Trẻ em ở Giai Mộc Tư. Cảnh sát đang tìm kiếm nghi phạm đồng thời cũng khuyến khích người dùng mạng Trung Quốc chia sẻ đoạn video để nhanh chóng tìm được hắn.

Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ giữa thời tiết lạnh thấu xương trong đêm 29 Tết - Ảnh 2
Bé trai sơ sinh may mắn được một y tá cứu sống - Ảnh: Sina

Giai Mộc Tư nằm gần biên giới Nga là một trong những thành phố lạnh nhất Trung Quốc với nhiệt độ trung bình vào mùa đông thường xuyên xuống dưới 0 độ C. Vào ngày xảy ra sự việc, nhiệt độ ở đây là âm 20 độ C. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định người đàn ông vứt bỏ em bé có phải là bố hay người thân của em hay không.

Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ giữa thời tiết lạnh thấu xương trong đêm 29 Tết - Ảnh 3
Nam y tá (mặc áo choàng xanh) đã phát hiện và cứu sống em bé. Nếu không với cái lạnh cắt da cắt thịt, em bé khó lòng sống qua 30 phút - Ảnh: Sina

Trước đây tại Trung Quốc đã xảy ra khá nhiều vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh. Vào khoảng 16h30 ngày 15/1 tại huyện Tuyên Uy (tỉnh Vân Nam), một đoạn video được trích xuất từ camera giám sát cho thấy người đàn ông cầm chiếc túi giấy tiến tới gần thùng rác tại một khu dân cư. Sau đó, anh ta ném chiếc túi vào thùng rác rồi bỏ đi.

Người phụ nữ lớn tuổi sống gần đó đã tìm thấy trong túi giấy là em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang tím tái vì lạnh, tình hình vô cùng nguy kịch. Người này đã đưa bé gái vào bệnh viện nhân dân Tuyên Uy và sau đó chuyển cho trung tâm cộng đồng thành phố chăm sóc, đồng thời báo cáo sự việc đến cảnh sát địa phương. 

Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ giữa thời tiết lạnh thấu xương trong đêm 29 Tết - Ảnh 4
Người cha nhẫn tâm vứt bỏ con mới sinh vào thùng rác - Ảnh: Yunan Daily

Cảnh sát vào cuộc điều tra và truy ra tung tích của người đàn ông áo đỏ. Anh ta họ Li, sống cùng bạn gái họ Lai trong một căn hộ gần đó. Vì mang thai ngoài ý muốn nên trong suốt thai kỳ, cặp đôi không đoái hoài gì đến đứa trẻ, cũng không khám thai định kỳ.

Lai lâm bồn khi đang ở tháng thứ 8. Sau khi sinh tại nhà, cặp đôi thấy toàn thân đứa trẻ xanh xao, tím tái nên nghĩ con mắc bệnh chẳng sống được bao lâu nữa. Li liền bỏ đứa bé vào túi giấy và bỏ vào thùng rác một cách nhẫn tâm.

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