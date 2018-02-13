Clip nghẹt thở: Cứu sống em bé 2 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 3

Không thể gọi được bố mẹ của em, những người hàng xóm đã nghĩ ra cách này để cứu bé 2 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 3.

Mới đây, dư luận địa phương xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người cứu sống bé 2 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 3. Sau khi đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, hành động của nhóm người nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thông minh, nhanh trí.

Clip: Hàng xóm cứu sống em bé 2 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 3

Theo The Sun, sự việc xảy ra tại quận Kagithane, thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Em bé trong clip nhân lúc không ai để ý đã trèo ra cửa sổ bên ngoài căn hộ ở tầng 3 nhà mình chơi. Tuy đã được một số hàng xóm đang đứng dưới sân la hét cảnh báo nhưng dường như bố mẹ em bé này vẫn không hề hay biết.

Em bé 2 tuổi bám ở thành cửa sổ hơn 10 phút trước khi rơi xuống - Ảnh cắt từ clip

Cuối cùng, sau hơn 10 phút chật vật bám vào thành cửa sổ, em bé ngã xuống và may mắn rơi trúng tấm ga trải giường được hàng xóm mang ra để hứng đỡ. Đúng lúc đó, một phụ nữ xuất hiện ở cửa sổ bên cạnh và hét toáng lên kinh hãi rồi chạy xuống cầu thang. Một số người khác nghe tiếng la cũng chạy tới cửa sổ nhà mình ngó ra xem xét tình hình.

Em bé may mắn không bị thương tổn gì sau cú rơi. Một người hàng xóm tham gia việc cứu em bé cho biết, bé 2 tuổi đã cố gắng leo trở lại vào trong nhưng không được nên đã tự thả rơi.

Em bé mỏi tay nên đã tự thả người xuống và may mắn rơi trúng tấm ga trải giường - Ảnh cắt từ clip

"Sau khi cứu sống, chúng tôi đã cố gắng trấn an tinh thần cậu bé, cho uống nước rồi đưa về nhà. Thằng bé đã rất sợ hãi và bị kích động mạnh. Người mẹ cũng chạy tới nơi khi con mình đã được cứu sống", một nhân chứng nói.

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