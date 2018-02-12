Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến khi bị phát hiện, A Thấc đã hiếp dâm 3 bé gái. Trong đó, cháu Y Hoa (4 tuổi), Y Mai (6 tuổi) là cháu ruột của A Thấc (gọi A Thấc là cậu) còn bé Y Linh (9 tuổi) là bé gái cùng thôn.

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo A Thấc (sinh năm 2001, cư ngụ tại thôn Xa Úa, xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thấc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật còn hạn chế nên hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt A Thấc 12 năm tù giam.

Vì nghiện phim đen, Nhân hiếp dâm hai cháu gái chỉ mới 5 tuổi - Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của những bộ phim đen trên mạng, tháng 9/2014 Lê Minh Nhân (sinh năm 1995, trú thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã giở trò đồi bại với hai cháu gái. Nạn nhân là bé L.T.M.V. (sinh năm 2009, cháu ruột của Nhân) khi xảy ra sự việc chỉ mới 5 tuổi 5 tháng và bé T.T.T.H. (sinh năm 2011, con riêng của chị dâu Nhân). Khi đó, bé H. chỉ mới 5 tuổi 1 tháng.

Sau khi xem xét đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Minh Nhân 12 năm tù giam.

Dượng hiếp dâm cháu gái 13 tuổi 3 lần

Lợi dụng lúc anh chị không có nhà, A Lôi ( sinh năm 1982, trú tại Thôn 2, xã Tân Cảnh, Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đã hiếp dâm cháu Y.K.L.A (sinh năm 2011) 3 lần.

Theo đó, bà Y Deo (chị vợ của A Lôi) khi nằm viện đã nhờ em rể sang phụ giúp việc gia đình. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 16/6/2016, A. Lôi đã ba lần ép cháu L.A thực hiện hành vi giao cấu.

A Lôi bị tuyên án 13 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bà Y Deo tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 2/3/2017, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử bị cáo A Lôi với hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo Công an Kon Tum, hành vi của A Lôi rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã xâm phạm đến sự phát triển về tâm sinh lý của nạn nhân. Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Sau khi xem xét hành vi của A Lôi, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo A Lôi 13 năm tù giam.