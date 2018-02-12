Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm

Xã hội 12/02/2018 10:36

Không chỉ hiếp dâm hai cháu gái ruột, A Thấc còn hiếp dâm bé gái hàng xóm. Thời điểm xảy ra sự việc, cả ba nạn nhân đều chưa đầy 10 tuổi.

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo A Thấc (sinh năm 2001, cư ngụ tại thôn Xa Úa, xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến khi bị phát hiện, A Thấc đã hiếp dâm 3 bé gái. Trong đó, cháu Y Hoa (4 tuổi), Y Mai (6 tuổi) là cháu ruột của A Thấc (gọi A Thấc là cậu) còn bé  Y Linh (9 tuổi) là bé gái cùng thôn.

Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm - Ảnh 1
Dù A Thấc đã bị pháp luật trừng trị nhưng những tổn thương về tinh thần mà các nạn nhân phải gánh chịu không thể nào bù đắp được - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thấc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật còn hạn chế nên hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt A Thấc 12 năm tù giam.

Chú ruột hiếp dâm hai cháu gái 5 tuổi

Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm - Ảnh 2
Vì nghiện phim đen, Nhân hiếp dâm hai cháu gái chỉ mới 5 tuổi - Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của những bộ phim đen trên mạng, tháng 9/2014 Lê Minh Nhân (sinh năm 1995, trú thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã giở trò đồi bại với hai cháu gái. Nạn nhân là bé L.T.M.V. (sinh năm 2009, cháu ruột của Nhân) khi xảy ra sự việc chỉ mới 5 tuổi 5 tháng và bé T.T.T.H. (sinh năm 2011, con riêng của chị dâu Nhân). Khi đó, bé H. chỉ mới 5 tuổi 1 tháng.

Sau khi xem xét đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Minh Nhân 12 năm tù giam.

Dượng hiếp dâm cháu gái 13 tuổi 3 lần

Lợi dụng lúc anh chị không có nhà, A Lôi ( sinh năm 1982, trú tại Thôn 2, xã Tân Cảnh, Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đã hiếp dâm cháu Y.K.L.A (sinh năm 2011) 3 lần.

Theo đó, bà Y Deo (chị vợ của A Lôi) khi nằm viện đã nhờ em rể sang phụ giúp việc gia đình. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 16/6/2016, A. Lôi đã ba lần ép cháu L.A thực hiện hành vi giao cấu.

Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm - Ảnh 3
A Lôi bị tuyên án 13 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bà Y Deo tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 2/3/2017, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử bị cáo A Lôi với hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo Công an Kon Tum, hành vi của A Lôi rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã xâm phạm đến sự phát triển về tâm sinh lý của nạn nhân. Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Sau khi xem xét hành vi của A Lôi, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo A Lôi 13 năm tù giam.

Xót cảnh người phụ nữ tật nguyền nặng 30kg bị hiếp dâm đến mang thai chỉ biết ú ớ trên giường

Xót cảnh người phụ nữ tật nguyền nặng 30kg bị hiếp dâm đến mang thai chỉ biết ú ớ trên giường

Sau cơn bạo bệnh vào năm 6 tuổi, chị Loan mất khả năng đi lại, não cũng không phát triển như bình thường. Suốt 32 năm qua, mọi sinh hoạt của chị Loan phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Họa vô đơn chí, mới đây chị lại bị kẻ xấu hãm hiếp mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiếp dâm trẻ em cậu hiếp dâm cháu chú hiếp dâm cháu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày