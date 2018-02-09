Theo chia sẻ của bà Đinh Thị Xuân (65 tuổi, ngụ tại thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàng Yên, tỉnh Tuyên Quang) với Phụ nữ & Gia đình, chị Loan (sinh năm 1986) là con gái út trong gia đình có bốn người con.

Suốt 32 năm qua, bà Xuân phải ở nhà chăm sóc con còn chồng bà thì trồng lúa trên vài sào ruộng của gia đình. Sợ con phát bệnh bất ngờ nên bà Xuân luôn ở cạnh để chăm sóc. Chỉ khi đi lấy củi, mua thuốc bà mới để con ở nhà một mình. Không ai ngờ được rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chị Loan lại bị kẻ xấu hãm hại.

Năm sáu tuổi, chị Loan mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Vì gia đình khó khăn không có tiền chữa trị nên chị bị liệt toàn thân, không thể nói chuyện, não bị ảnh hưởng. Vợ chồng bà Xuân có 4 người con nhưng người con lớn cũng mắc bệnh tâm thần, người con trai thứ hai thì qua đời cách đây gần 10 năm vì bị chó dại cắn. Chỉ có người con gái thứ ba của bà là bình thường nhưng cũng lấy chồng rất xa, gia cảnh cũng chẳng khá giả nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ.

Thấy bụng con lớn bất thường, đưa đi khám bà Xuân mới phát hiện con gái mang thai được 18 tuần - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách đây hai tuần, bà Xuân phát hiện bụng con gái mình to bất thường. Nghĩ con bị khối u nên bà đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị Loan mang thai được 18 tuần. Nghe được tin này, bà Xuân như chết đứng tại chỗ vì không ngờ rằng con mình tật nguyền như vậy mà còn có kẻ giở trò đồi bại.

Bà kể: “Tôi khổ lắm cháu à, lúc nghe tin con Loan nó có thai, tôi chỉ muốn chết đi. Nó thì tật nguyền, nhà tôi thì nghèo khổ tiền đâu mà lo cho cháu bây giờ. Khi phát hiện, cái thai đã được 18 tuần, bác sĩ bảo không được bỏ vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ. Lúc đó, cân cả cái thai với nó cộng luôn cả quần áo chỉ nặng được 30kg”.

Vì thai to và phát triển tốt nên bác sĩ không cho bỏ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nói về trường hợp của chị Loan, ông Đinh Xuân Hiếu – cán bộ xã Bạch Xa đồng thời là cậu ruột của chị cho biết: “Gia cảnh chị Xuân rất khó khăn, vợ chồng già không có công việc và thu nhập ổn định. Loan thì bị bệnh nằm liệt giường từ nhỏ, nay bị hãm hiếp như vậy không biết tương lai sẽ như thế nào. Chẳng may một ngày nào đó, vợ chồng chị Xuân không còn, chẳng biết ai chăm sóc mẹ con nó”.

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Đình Thị Xuân: thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

SĐT: 01653 212 517

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