Bà Bôn phát hiện trong giỏ nhựa là một bé gái bị bỏ rơi. Lá thư đi kèm có nội dung nhờ ai phát hiện em bé hãy chăm sóc giúp, người mẹ hứa sẽ không bao giờ quay lại đòi con.

Ngày 11/2 vừa qua (26 Tết Nguyên Đán), bà Võ Thị Bôn (trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện trước cửa nhà mình có một chiếc giỏ nhựa bị ai cố tình bỏ lại. Trước đó, có một chiếc taxi dừng một lúc trước cửa nhà bà Bôn rồi bỏ đi. Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà một giáo viên mầm non về hưu. Người mẹ nhờ chăm sóc giúp và hứa không bao giờ quay lại đòi con - Ảnh: Vietnamnet Lại gần, bà Bôn mở chiếc giỏ lạ thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi. Trong giỏ còn có một ít quần áo trẻ em, số tiền 500.000 đồng cùng một lá thư.

Trong thư viết bé gái đã được 4 tháng, nhờ bà Bôn chăm sóc giúp. Người mẹ còn hứa sẽ không bao giờ đến đòi lại con. Theo Vietnamnet, bà Bôn là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu, có nguyện vọng nuôi bé gái chứ không muốn mang cho người khác.

Ông Nguyễn Xuân Tào - Trưởng công an xã Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi phát hiện bé gái, cơ quan chức năng đã đưa bé đi khám sức khỏe. May mắn là em phát triển bình thường, không có bệnh tật gì. "Cháu bé có gương mặt đáng yêu. Hiện có nhiều người đến xin nhận nuôi nhưng bà Bôn là người nhặt được bé, nói đây là trời ban cho gia đình nên muốn cưu mang cháu", ông Tào nói. 'Tôi viết giấy này để lại bên cạnh con, kính mong anh chị, cô dì, chú bác nào có duyên gặp thì hãy giúp tôi mang cháu về nuôi dưỡng', người mẹ nhắn nhủ - Ảnh: Facebook Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 6/2, người dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi du lịch cùng một ít bỉm sữa. Lá thư đi kèm cho biết do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể nuôi được bé, mong muốn người nào phát hiện hãy cưu mang, chăm sóc giùm. Ông Nguyễn Hữu Quy - Chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận, bé trai sơ sinh được người mẹ bỏ rơi trước cổng một gia đình của đôi vợ chồng hiếm muộn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã đã đưa bé về trạm y tế khám sức khỏe. Đồng thời yêu cầu cán bộ làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật. "Tuy nhiên, đôi vợ chồng hiếm muộn là người đầu tiên phát hiện, vì vậy hiện tại chúng tôi làm thủ tục tạm giao cho họ chăm sóc, sau đó sẽ hoàn tất thủ tục sau" - ông Quy thông tin.

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