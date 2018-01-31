Lúc này, trên người đứa trẻ chỉ quấn một chiếc chăn mỏng ủ ấm, không có quần áo. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện một chiếc phong bì chứa 563.000 đồng. Nhiều người không khỏi xót xa vì có lẽ đây là số tiền cuối cùng mà người thân của bé có được.

Mới đây, người dân huyện Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện một bé trai khoảng 7 đến 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thời tiết lạnh căm.

Người dân địa phương đã chia sẻ hình ảnh, thông tin của bé lên Facebook với mong muốn giúp đứa trẻ tìm lại người thân hoặc được một gia đình mới nhận nuôi, chăm sóc.

Hiện tại, bé đang được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh chăm sóc chu đáo và nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà hảo tâm.

Cộng đồng mạng hy vọng đứa trẻ có thể sớm tìm được gia đình tốt - Ảnh: Facebook

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Với mong muốn giúp đứa trẻ tìm được một mái ấm thật sự, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt bình luận và chia sẻ bài viết.

Một số người cho rằng chắc mẹ đứa bé có nỗi khổ riêng nên mới đành lòng bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau. Tuy nhiên, một số cư dân mạng có ý kiến ngược lại. Họ cho rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì người mẹ cũng không nên bỏ đứa con mình sinh ra vì đó là hành động vô cùng thiếu trách nhiệm.

Trường hợp của đứa trẻ thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

“Chắc mẹ cũng vô đường cùng mới phải như thế. Tết đoàn viên sắp đến vậy mà đọc bài này xong buốt cả ruột gan, tự nhiên trào nước mắt thương con. Mong con gặp nhiều may mắn”, H.T bình luân.

“Tội nghiệp em quá, nếu cách đây vài năm khi chưa có con mình sẽ nhận về nuôi. Chứ bây giờ hai đứa rồi, lo không xong nữa chứ. Chúc con khỏe mạnh, mau chóng tìm được người yêu thương con”, T.M hy vọng đứa bé có thể sớm tìm được gia đình yêu thương em.

“Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh mà chỉ vì sự ích kỷ của người mẹ không dám hy sinh tất cả vì đứa con của mình thôi. Mình cũng là người mẹ đơn thân nuôi con từ khi mình còn 17 tuổi, đến bây giờ con mình cũng đã 17 tuổi rồi. Nuôi con bằng những giọt nước mắt chan cơm nhưng khi bây giờ thấy con lớn khôn mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con của mình cũng thấy hạnh phúc khi ở bên người mẹ của nó. Còn khi bạn để nó ở bên người khác, có tiền bạc giàu có đi chăng nữa nhưng không phải là máu mủ thì nó cũng chẳng vui gì đâu”, L.N trách.

“Hỡi người mẹ trẻ ơi, khi em đọc được những dòng này của chị, hãy nghe lời chị dù mình có đi bán rau thì cũng cố nuôi bé đi em. Chị biết là khi em bỏ bé thì thời gian sau này em cũng không nhẹ lòng đâu. Rồi sự việc này nó sẽ có nhân quả đấy, đi đón con về đi thương bé lắm em ạ”, L.B gửi lời khuyên đến người mẹ trẻ.