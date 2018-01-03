Giữa đêm, người dân xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện bé trai khoảng một tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa.

Trưa nay (3/1), ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một cháu bé bị mẹ bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng nay, vợ chồng bà Trần Thị Lý (trú xóm 2, xã Hạnh Lâm) đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em bên ngoài nên thức dậy kiểm tra.

Vợ chồng bà Lý phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trong trời lạnh - Ảnh: Saostar

Mở chiếc giỏ nhựa ra xem, họ phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt cùng chăn, gối và nhiều vật dụng cho trẻ em. Thấy đứa trẻ lạnh run, bà Lý vội vàng đưa đứa nhỏ vào nhà sưởi ấm, cho uống sữa.

Ngày hôm sau, vợ chồng bà Lý đưa đứa trẻ lên trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và thông báo cho chính quyền địa phương. Theo kết quả kiểm tra, sức khỏe bé hoàn toàn bình thường.

Nhận được tin báo, UBND xã đã cử người xuống hiện trường, lập biên bản và quyết định tạm giao cháu bé cho vợ chồng bà Lý chăm sóc. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm bố mẹ đẻ của bé.

Ông Hùng cho biết thêm, trong thời gian 1 tuần mà người nhà không đến nhận, UBND xã Hạnh Lâm sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và tìm bố mẹ mới cho bé.

Nghệ An: Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối Khi đang trên đường đi làm, anh Hùng nghe tiếng khóc trẻ con trong một chiếc bọc nên tiến đến kiểm tra. Tại đây, anh phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn.

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