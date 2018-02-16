Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

Việc chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời đúng thời khắc giao thừa được xem như điềm lành mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

Một trong những công dân "nhí" đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018 là bé gái nặng 3,25kg, con của chị Lê Thị Kim Trang (24 tuổi, quê Bình Phước). Bé gái cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) khi vừa qua giao thừa được 2 phút. Sự ra đời của em không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ mà còn là lời chúc mừng năm mới vô cùng ý nghĩa dành tặng đội ngũ y bác sĩ. Ngay sau đó chỉ trong vòng 10 phút, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục chào đón thêm 3 bé sơ sinh nữa ra đời.

Bé gái ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ khi vừa qua giao thừa được 2 phút - Ảnh: Dân Việt Cũng vào đúng thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất 2018, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM), sản phụ 42 tuổi ở quận 10 đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bé trai nặng 3,8 kg chào đời đúng vào thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất do sinh mổ vì mẹ khó sinh. Cũng chỉ sau đó vài phút, đã có thêm một bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Bé trai kháu khỉnh chào đời đúng thời khắc giao thừa bằng phương pháp sinh mổ - Ảnh: Vietnamnet Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ cũng hân hoan chào đón bé trai Nguyễn Phúc An nặng 3,2 kg, con của sản phụ Nguyễn Thùy Linh ra đời đúng giờ phút giao thừa thiêng liêng. Bé Nguyễn Phúc An ở Hà Nội ra đời đúng giây phút giao thừa thiêng liêng - Ảnh: Dân Việt Cũng tại thời điểm hai phút sau giao thừa, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), bé gái con của sản phụ Nguyễn Bích Ngọc cũng cất tiếng khóc chào đời. Bé gái ra đời đúng giờ phút giao thừa khiến gia đình và đội ngũ y bác sĩ vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Dân Việt Bác sĩ Phạm Thị Phương Lan là người đỡ đẻ cho hai mẹ con chị Ngọc vui mừng chia sẻ, đây là ca sinh thường nên thời gian bé ra đời hoàn toàn thuận theo tự nhiên, bác sĩ không hề tác động hay can thiệp gì. Việc chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời đúng thời khắc giao thừa được xem như điềm lành mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên Sáng 30 tết, mẹ con cậu bé Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 2017) bị não úng thủy đã kịp về đến nhà ở Thanh Hóa nhờ vào tấm lòng của hàng ngàn người đã đóng góp 3,4 tỉ đồng giúp đỡ con sang Singapore điều trị.

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