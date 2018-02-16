Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

Xã hội 16/02/2018 14:57

Việc chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời đúng thời khắc giao thừa được xem như điềm lành mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

Một trong những công dân "nhí" đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018 là bé gái nặng 3,25kg, con của chị Lê Thị Kim Trang (24 tuổi, quê Bình Phước). Bé gái cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) khi vừa qua giao thừa được 2 phút. Sự ra đời của em không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ mà còn là lời chúc mừng năm mới vô cùng ý nghĩa dành tặng đội ngũ y bác sĩ.

Ngay sau đó chỉ trong vòng 10 phút, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục chào đón thêm 3 bé sơ sinh nữa ra đời.

Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1

Bé gái ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ khi vừa qua giao thừa được 2 phút - Ảnh: Dân Việt

Cũng vào đúng thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất 2018, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM), sản phụ 42 tuổi ở quận 10 đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bé trai nặng 3,8 kg chào đời đúng vào thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất do sinh mổ vì mẹ khó sinh. Cũng chỉ sau đó vài phút, đã có thêm một bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh 2

Bé trai kháu khỉnh chào đời đúng thời khắc giao thừa bằng phương pháp sinh mổ - Ảnh: Vietnamnet

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ cũng hân hoan chào đón bé trai Nguyễn Phúc An nặng 3,2 kg, con của sản phụ Nguyễn Thùy Linh ra đời đúng giờ phút giao thừa thiêng liêng.

Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh 3

Bé Nguyễn Phúc An ở Hà Nội ra đời đúng giây phút giao thừa thiêng liêng - Ảnh: Dân Việt

Cũng tại thời điểm hai phút sau giao thừa, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), bé gái con của sản phụ Nguyễn Bích Ngọc cũng cất tiếng khóc chào đời.

Những em bé đáng yêu ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh 4

Bé gái ra đời đúng giờ phút giao thừa khiến gia đình và đội ngũ y bác sĩ vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Dân Việt

Bác sĩ Phạm Thị Phương Lan là người đỡ đẻ cho hai mẹ con chị Ngọc vui mừng chia sẻ, đây là ca sinh thường nên thời gian bé ra đời hoàn toàn thuận theo tự nhiên, bác sĩ không hề tác động hay can thiệp gì. Việc chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời đúng thời khắc giao thừa được xem như điềm lành mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên

Sáng 30 tết, mẹ con cậu bé Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 2017) bị não úng thủy đã kịp về đến nhà ở Thanh Hóa nhờ vào tấm lòng của hàng ngàn người đã đóng góp 3,4 tỉ đồng giúp đỡ con sang Singapore điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   Giao thừa 2018 Giao thừa Mậu Tuất 2018 em bé ra đời đêm giao thừa

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 59 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 4 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày