Bé trai 4 tuổi chỉ ăn 2 chén cơm mỗi ngày nhưng lại bị gan nhiễm mỡ, bố mẹ bật khóc hối hận khi biết nguyên nhân là do mình

Bác sĩ kết luận bé trai 4 tuổi bị gan nhiễm mỡ, đường huyết cao, có nguy cơ tiểu đường vì thói quen ăn uống thiếu khoa học.

Mới đây, Khoa Nhi của Bệnh viện Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) tiếp nhận một bé trai 4 tuổi tên là Tống Tống bị gan nhiễm mỡ, béo phì khiến tất cả các bác sĩ phải sốc nặng.

Khoảng 1 tuần trước, bé trai đi khám tại trung tâm y tế địa phương và được chẩn đoán chức năng gan bất thường. Cha mẹ bé trai lập tức đưa con đến Bệnh viện Chiết Giang kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ xác định Tống Tống bị gan nhiễm mỡ, đường huyết lúc đói là 6,2 mmol/L (đường huyết lúc đói bình thường ở trẻ <5,6 mmol/L), kèm theo axit uric cao và lipid máu cao.

Bé trai 4 tuổi bị gan nhiễm mỡ, đường huyết cao vì ăn quá nhiều đồ ngọt - Ảnh minh họa: Sohu

Bác sĩ Zhang Aizhen cho biết dựa theo chiều cao và cân nặng thì chỉ số cơ thể (BMI) của Tống Tống là 22,6 (chỉ số BMI bình thường ở trẻ em là 13,2 - 16,7). Bên cạnh đó, tỷ lệ mỡ cơ thể của bé trai lên tới 40%. Từ đó bác sĩ kết luận Tống Tống bị thừa cân nghiêm trọng. Để trị bệnh, cậu bé phải giảm cân và cân bằng lại dinh dưỡng.

Bố mẹ Tống Tống cho biết, hàng ngày cậu bé ăn rất ít cơm, chủ yếu là ăn thịt và uống sữa, mỗi ngày uống hết 4-5 chai sữa. Bên cạnh đó, Tống Tống rất thích ăn bánh ngọt, uống nước ngọt có ga, lượng đường hàng ngày cậu nạp vào cơ thể quả thật rất lớn. Vì chiều con, bố mẹ cậu bé đã nhắm mắt làm ngơ, để rồi hôm nay phải bật khóc hối hận.

Để trị bệnh cho Tống Tống, bác sĩ đã xây dựng một thực đơn dinh dưỡng khoa học và chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giúp cậu bé giảm cân. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt, khoảng 6 tháng sau các chỉ số trong máu của cậu bé có thể trở lại bình thường. Bố mẹ Tống Tống cũng hứa sẽ không chiều hư con và cố gắng ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn để làm gương cho con.

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