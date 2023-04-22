Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi trong bụng, người mẹ không khỏi ngỡ ngàng vì sự chào đời bất ngờ của con.

Vào ngày 21/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Sanook đã công bố bức ảnh một em bé siêu hài chào đời với cân nặng hơn 5kg. Sau khi bất ngờ trước thân hình to lớn khác với những em bé sơ sinh khác của con, người mẹ đã phá lên cười khi nhìn thấy biểu cảm của bé khi đang nhìn xung quanh với khuôn mặt cau có.

Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook Người mẹ cũng đã đăng tải hình ảnh em bé sơ sinh với mái tóc dày, thân hình bụ bẫm và chiếc bụng mũm mĩm kèm theo tiêu đề: "Con tôi đã ra đời và có thể đi học được luôn rồi". Trong những bức ảnh thực tế được chia sẻ, em bé có thân hình đồ sộ khó tin chính là một em bé sơ sinh chỉ vừa mới chào đời.

Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook Em bé được dự đoán nặng hơn 5kg đã khiến mọi người trong phòng sinh giật mình khi vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Bé có ngoại hình độc đáo khiến người xem bật cười với gương mặt bộc lộ nhiều sức lực, hai tay nắm chặt như thể rất khó chui ra khỏi bụng mẹ. Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook Cư dân mạng khi xem bức ảnh về em bé dễ thương này đã bày tỏ sự bất ngờ cùng nhiều phản ứng hài hước: - “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi” - "Bé ngoan thật đấy" - "Bé có thần thái siêu sao thực sự" - “Người mẹ chắc hẳn đã rất khó khăn khi sinh em bé"

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