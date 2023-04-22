Bé sơ sinh chào đời có ngoại hình ‘độc nhất vô nhị’, cư dân mạng phá lên cười: “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi”

Thế giới 22/04/2023 16:59

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi trong bụng, người mẹ không khỏi ngỡ ngàng vì sự chào đời bất ngờ của con.

Vào ngày 21/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Sanook đã công bố bức ảnh một em bé siêu hài chào đời với cân nặng hơn 5kg.

Sau khi bất ngờ trước thân hình to lớn khác với những em bé sơ sinh khác của con, người mẹ đã phá lên cười khi nhìn thấy biểu cảm của bé khi đang nhìn xung quanh với khuôn mặt cau có.

Bé sơ sinh chào đời có ngoại hình ‘độc nhất vô nhị’, cư dân mạng phá lên cười: “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi” - Ảnh 1
Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook

Người mẹ cũng đã đăng tải hình ảnh em bé sơ sinh với mái tóc dày, thân hình bụ bẫm và chiếc bụng mũm mĩm kèm theo tiêu đề: "Con tôi đã ra đời và có thể đi học được luôn rồi".

Trong những bức ảnh thực tế được chia sẻ, em bé có thân hình đồ sộ khó tin chính là một em bé sơ sinh chỉ vừa mới chào đời.

Bé sơ sinh chào đời có ngoại hình ‘độc nhất vô nhị’, cư dân mạng phá lên cười: “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi” - Ảnh 2
Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook

Em bé được dự đoán nặng hơn 5kg đã khiến mọi người trong phòng sinh giật mình khi vừa chui ra khỏi bụng mẹ.

Bé có ngoại hình độc đáo khiến người xem bật cười với gương mặt bộc lộ nhiều sức lực, hai tay nắm chặt như thể rất khó chui ra khỏi bụng mẹ.

Bé sơ sinh chào đời có ngoại hình ‘độc nhất vô nhị’, cư dân mạng phá lên cười: “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi” - Ảnh 3
Bức ảnh được chụp trong phòng sinh của một bệnh viện phụ sản ở Thái Lan - Ảnh: Sanook

Cư dân mạng khi xem bức ảnh về em bé dễ thương này đã bày tỏ sự bất ngờ cùng nhiều phản ứng hài hước:

- “Đeo cặp là có thể đi nhà trẻ được luôn rồi”

- "Bé ngoan thật đấy"

- "Bé có thần thái siêu sao thực sự"

- “Người mẹ chắc hẳn đã rất khó khăn khi sinh em bé"

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động

Sau nhiều ngày được cứu thoát, em bé sơ sinh đã đoàn tụ với gia đình, trong vòng tay yêu thương của cô và dượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội bé sơ sinh có ngoại hình lạ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích