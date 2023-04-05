Sốc: Bé gái 7 tuổi ném bé trai 4 tuổi xuống giếng chỉ vì “con làm theo trên phim”

Thế giới 05/04/2023 18:00

Một vụ tai nạn xảy ra khi một đứa trẻ 4 tuổi bị ném xuống giếng vì bắt chước những gì nó thấy trong một bộ phim truyền hình.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một bé gái 7 tuổi dìm chết bé trai 4 tuổi dưới giếng sâu khoảng 5m ở huyện Tùng Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã được đăng tải. 

Ngày 28/3, tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đưa tin, một bé trai rơi xuống giếng sâu khoảng 5 mét ở huyện Tùng Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã được dân làng cứu sống một cách ngoạn mục.

Sốc: Bé gái 7 tuổi ném bé trai 4 tuổi xuống giếng chỉ vì “con làm theo trên phim” - Ảnh 1

Khi bé gái bế bé trai đẩy xuống giếng (ảnh trái), bé trai liều mình dùng hai tay bám vào miệng giếng để không bị rơi xuống giếng (ảnh giữa). Tiếp đó bé gái hất tay bé trai ra. Ảnh: SCMP

Trong đoạn phim camera, bé gái đang chơi với bé trai ở giếng bất ngờ nhấc bổng bé trai xuống giếng. Được biết, giếng sâu khoảng 5m và chứa đầy nước cao khoảng 2m.

Khi bé trai dùng cả hai tay vịn vào thành giếng để tránh bị rơi xuống giếng, bé gái hất tay bé trai và làm bé trai bị rơi xuống giếng. Sau đó, bé gái lảng vảng gần giếng khoảng 1 phút rồi bỏ đi.

Ít phút sau, bà của bé trai đang tìm cháu thì nghe thấy tiếng cháu dưới giếng nên chạy đến. Các phương tiện truyền thông cho biết, "Những thanh niên trong làng đã cùng nhau chạy đến giải cứu đứa trẻ bằng cách buộc một sợi dây quanh eo đứa trẻ và kéo bé lên”.

Được biết, hai đứa trẻ sống cạnh nhà và thường xuyên đi chơi với nhau.

Trong một cuộc điều tra của cảnh sát, bé gái 7 tuổi nói: "Cháu đã xem một cảnh như thế này trong một bộ phim truyền hình và bắt chước làm theo”.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện, bé trai được biết là chỉ có các triệu chứng cảm lạnh nhẹ và không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Gia đình bé gái đã bồi thường cho gia đình bé trai hàng nghìn nhân dân tệ và thức ăn cùng với lời xin lỗi.

Cảnh sát địa phương đã cảnh báo cấm lan truyền, sao chép và phân phối video vì sợ có người bắt chước.

Cư dân mạng Trung Quốc bình luận: "Ném đứa trẻ xuống giếng không đáng sợ, đáng sợ là hất tay đứa trẻ khi đang cố bám vào thành miệng giếng. Hãy đậy miệng giếng lại”.

Theo Financial News

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