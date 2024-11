Mặc dù nạn nhân cho biết mình mới 12 tuổi nhưng đối tượng vẫn đẩy cô xuống giường và thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ ET Today, người đàn ông xác định tên L đến từ Trung Quốc, tốt nghiệp khoa nghệ thuật biểu diễn của một trường đại học khoa học công nghệ. Năm 2022, người này tham gia một cuộc thi tài năng đồng đội nam nổi tiếng và thể hiện khả năng nhảy, rap, hội họa. Tuy nhiên, anh ta bị loại ở vòng ba.

Theo cáo trạng, L gặp cô gái Tiểu An thông qua phần mềm hẹn hò. Vào lúc 18h22 ngày 13/11/2022, L và Tiểu An hẹn nhau gặp nhau và đưa về nhà mình. Mặc dù Tiểu An cho biết mình mới 12 tuổi nhưng đối tượng vẫn đẩy cô xuống giường và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi sự việc xảy ra, Tiểu An đã tâm sự sự việc với gia sư của mình. Cô giáo ngay sau đó đã báo cáo sự việc với cha mẹ của Tiểu An. Lập tức, gia đình đưa cô bé đến đồn công an để trình báo sự việc.

L đã thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát nhưng sau đó rút lại lời thú tội trong phiên tòa và cho rằng mình không có luật sư đi cùng vào thời điểm đó.

Sau đó, nam nghệ sĩ này mới thú nhận đã thực hiện hành vi đồi bại trong quá trình thẩm vấn căng thẳng của cảnh sát. L cũng phàn nàn rằng công tố viên và cảnh sát đã đặt ra những câu hỏi gay gắt khiến anh ta cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, Tiểu An khẳng định hai người gặp nhau trên mạng sau khi trò chuyện được 2, 3 tuần. Sau đó, L nói rằng anh cần đi vệ sinh và đưa cô về nhà. Cô bé im lặng không trả lời nên nam nghệ sĩ này ngồi trò chuyện để cô bình tĩnh lại. Sau khi Tiểu An đồng ý về nhà, cả hai đã lên giường. Suốt thời gian đó, L đeo mặt nạ và không lộ mặt.

Tại phiên tòa, thẩm phán cho biết trước đây L từng thực hiện hành vi đồi bại với hai cô gái dưới 14 tuổi. Anh ta rõ ràng biết rằng làm việc này với trẻ vị thành niên là vi phạm pháp luật. Vì vậy, khẳng định hành vi phạm tội của L là đúng sự thật và có thể kháng cáo.

