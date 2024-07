Theo Sinchew: Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuhong, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tiết lộ một vụ án tấn công tình dục trẻ vị thành niên vào thứ Sáu tuần trước. Vụ án , sau khi bé gái bị bố xâm hại tình dục, bà nội đã yêu cầu bé viết đơn giảm tội cho bố.

"Rule of Law Daily" đưa tinnạn nhân năm nay 12 tuổi, sống với bà ngoại do bố mẹ cô ly hôn khi cô 6 tuổi. Thỉnh thoảng, bố cô sẽ đưa Xiaohua về nhà mình. Bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, cha của Xiaohua đã nhiều lần giơ móng vuốt lên người cô. Xiaohua đã thông báo cho giáo viên của trường về vụ việc và gọi cảnh sát với sự giúp đỡ của giáo viên. Vào tháng 11 năm ngoái, cha của Xiaohua đã bị cơ quan công an điều tra và chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân quận Yuhong, thành phố Thẩm Dương để xem xét và phê chuẩn việc bắt giữ vì nghi ngờ hiếp dâm. Để giảm nhẹ hình phạt cho con trai, bà của Xiaohua đã nhiều lần yêu cầu Xiaohua tự tay viết đơn giảm tội nhẹ cho con trai của bà.