Bé gái 11 tuổi tử vong vì mang thai ngoài tử cung, nghi bị ông nội cưỡng hiếp

Thế giới 18/01/2021 18:12

Cái chết của bé gái nghi bị ông nội cưỡng hiếp khiến dư luận Thái Lan sục sôi căm phẫn, mong cơ quan chức năng sớm bắt giữ kẻ phạm tội và trừng trị thích đáng. 

Dư luận Thái Lan đang sôi sục trước cái chết của bé gái 11 tuổi ở huyện Sahatsakhan, tỉnh Kalasin nghi bị ông nội cưỡng hiếp

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Bé gái 11 tuổi nghi bị ông nội cưỡng hiếp - Ảnh: Nationthailand

Nạn nhân tử vong vào ngày 15/1 vừa qua do ốm nghén nặng. Người mẹ 33 tuổi kể rằng vào tháng 12/2020, con gái cô liên tục kêu mỏi mệt và đau rát ở bộ phận sinh dục. Người mẹ đưa con đến bệnh viện khám và sốc nặng với kết quả. 

Các bác sĩ cho biết bé gái có dấu hiệu bị xâm hại với vết rách ở bộ phận sinh dục và đang mang thai ngoài tử cung. Người mẹ lập tức báo cảnh sát. 

Đứa trẻ bắt đầu ốm nghén nặng và tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Em nôn cả thức ăn và thuốc, không thể đáp ứng được liệu trình điều trị của bác sĩ. Đến ngày 15/1 vừa qua, cô bé đã nôn mửa, toàn thân run rẩy đau đớn rồi trút hơi thở cuối cùng. Thi thể của em sau đó được đưa đến bệnh viện Srinagrind ở Khon Kaen để kiểm tra. Tang lễ được cử hành tại nhà bé gái vào ngày hôm sau. 

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Bé gái qua đời tại nhà riêng - Ảnh: Nationthailand

Người mẹ cho biết bé gái 11 tuổi thường xuyên sang nhà ông bà nội chơi và đã bị ông nội cưỡng hiếp. Cảnh sát hiện đang thu thập bằng chứng và sẽ sớm bắt giữ nghi phạm. Cái chết của bé gái khiến dư luận Thái Lan sục sôi căm phẫn, mong cơ quan chức năng sớm bắt giữ kẻ phạm tội và trừng trị thích đáng. 

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