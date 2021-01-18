Vệ sinh cửa kính, nữ Youtuber hành động phản cảm khoe 'tâm hồn' siêu to khổng lồ khiến dân tình nóng mắt

Nữ Youtuber diện bộ đồ hầu gái liên tục phô diễn những hành động phản cảm khi lau cửa kính khiến dân tình nóng mắt.

Bohwa là nữ Youtuber Hàn Quốc nổi tiếng trong thời gian gần đây với những đoạn video có nội dung cực kỳ táo bạo. Cô nàng thường xuyên khoe thân quá đà và có những hành động phản cảm mà chẳng ai dám nghĩ tới.

Mới đây, Bohwa đăng lên Youtube đoạn clip ghi lại màn dọn vệ sinh cho một cửa hàng bán đồ người lớn. Trong bộ đồ hầu gái gợi cảm, nữ Youtuber cố sức lau một khung cửa kính, thậm chí còn cố tính áp sát vòng một khủng vào kính tạo nên cảnh tượng phản cảm khiến dân tình ngượng chín mặt.

Nữ Youtuber mặc bộ đồ gợi cảm để lau cửa kính - Ảnh cắt từ clip

Cô nàng cố tình ép sát vòng một vào cửa kính - Ảnh cắt từ clip

Hành động phản cảm của nữ Youtuber khiến dân tình ngượng chín mặt - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người lo ngại giới trẻ sẽ bị thu hút bởi những clip mang tính chất khoe thân như thế này, thay vì các nội dung lành mạnh và có ý nghĩa hơn - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Rất nhiều người tỏ ra trầm trồ, khen ngợi về thân hình, đặc biệt là vòng một quyến rũ của Bohwa. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Bohwa có thể trở thành tấm gương xấu cho giới trẻ với những chiêu trò khoe thân quá đà, đồng thời đề nghị Youtube nên kiểm duyệt nội dung khắt khe hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-sinh-cua-kinh-nu-youtuber-hanh-dong-phan-cam-khoe-tam-hon-sieu-to-khong-lo-khien-dan-tinh-nong-mat-393734.html