Bắt quả tang vợ và bạn thân trần như nhộng trong nhà nghỉ, chồng có hành động bất ngờ khiến ai cũng sốc

Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình với bạn thân, người chồng không đánh ghen ầm ĩ mà có hành động thản nhiên khó tin khiến ai cũng bất ngờ.

Mới đây, mạng xã hội Twitter lan truyền bức ảnh ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với bạn thân. Có lẽ muốn lưu lại bằng chứng nên người chồng đã giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie, phía sau là vợ và gã bạn thân trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong khi người vợ đứng khúm núm với gương mặt xấu hổ thì kẻ thứ ba lại tỏ ra khá hào hứng.

Anh ta đặt một bàn tay lên mặt tạo dáng và không quên hướng mắt nhìn về phía ống kính. Người đàn ông không tỏ ra sợ sệt hay xấu hổ với hành động cướp vợ bạn, trái lại còn vui vẻ, thích thú khi được chụp ảnh selfie.

'Bạn thân nhất của ta cũng có thể là kẻ thù lớn nhất. Câu chuyện về cách 2 người bạn trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì một người phụ nữ', dòng trạng thái đi kèm bức ảnh bắt gian - Ảnh: Twitter

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng bình tĩnh chụp ảnh selfie - Ảnh: Twitter

Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc trên. Hầu hết mọi người đều đánh giá cao hành động lạc quan và bình tĩnh của anh chồng. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quên ghi lại bằng chứng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng không nên đăng ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ kia lên kẻo vướng vào tội làm nhục người khác. Hiện bức ảnh vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-vo-va-ban-than-tran-nhu-nhong-trong-nha-nghi-chong-co-hanh-dong-bat-ngo-khien-ai-cung-soc-393744.html