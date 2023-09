Bị mẹ bỏ rơi trên ô tô nhiều giờ liền, bé gái tử vong thương tâm. Người mẹ khai do say rượu, ngủ quên nên không nhớ đến con.

Vụ việc bé gái tử vong vì bị mẹ bỏ rơi trong xe ô tô nhiều giờ liền mới đây khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo đó, vào ngày 2/8 vừa qua, cảnh sát thành phố Toyama, Nhật Bản đã bắt giữ người phụ nữ tên Suzu Nobata vì bỏ quên con gái 11 tháng tuổi trong xe hơi đến chết.

Bé gái tử vong trên xe ô tô vì bị mẹ bỏ quên nhiều giờ

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ này làm việc tại một quán rượu. Vào ngày xảy ra vụ việc, vì chồng đi làm xa nên chị ta đưa con gái 11 tháng tuổi và con trai 2 tuổi cùng đi làm.

Tuy nhiên, sau khi về nhà lúc 5 giờ sáng, Nobata và con trai hai tuổi ra khỏi xe, vào nhà và quên bẵng con gái nhỏ còn trong xe.

Mãi đến 9 giờ 30 phút sáng, người mẹ mới nhớ con gái 11 tháng tuổi đang ở trong xe hơi. Phát hiện con gái nằm bất tỉnh, người mẹ nhanh chóng gọi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết nhiệt độ lúc 9 giờ sáng ngày xảy ra sự việc là 32,6 độ C và cửa xe bị đóng kín hoàn toàn. Người mẹ khai do say rượu ngủ quên nên không nhớ đến con. Vụ việc mẹ bỏ quên con này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, tại Việt Nam cũng vừa xảy ra vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường.

Người nhà đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi bị xe đưa đón của trường học bỏ quên

Được biết sự việc xảy ra tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Hà Nội) vào ngày 6/8 vừa qua.

