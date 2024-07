Một nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp và đẩy khỏi tầng năm của một tòa nhà ở Dwarka, New Delhi.

Theo thông tin từ The Week, cảnh sát New Delhi cho biết, một nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp và đẩy khỏi tầng năm của một tòa nhà ở Dwarka, New Delhi.

Cụ thể, vào ngày 22/7, một người đàn ông đã xông vào nhà khống chế trong lúc bố mẹ của nữ sinh 16 tuổi không có nhà. Sau đó, nghi phạm cưỡng ép và đưa cô gái đến một tòa nhà ở Dwarka, New Delhi. Nghi phạm bắt đầu xâm hại tình dục của nạn nhân một cách tàn bạo rồi đẩy nạn nhân ngã cầu thang từ tầng 5 của tòa nhà này.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Deen Dayal Upadhyay để được điều trị. May mắn là nữ sinh 16 tuổi chỉ bị gãy chân sau cú ngã, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết, sau khi tỉnh lại, nữ sinh 16 tuổi đã tố cáo người đàn ông vì tội cưỡng hiếp và giết người. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ nghi phạm.

