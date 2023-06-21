Ác mẫu cho trẻ mầm non uống thuốc gây nghiện, cha mẹ đau lòng nhìn con oằn mình cai nghiện

Vụ việc các giáo viên mầm non cho trẻ uống thuốc chứa chất gây nghiện tại một trường mẫu giáo ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo BBC đưa tin ngày 20/6 (giờ địa phương), các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra sau khi phát hiện các giáo viên thuộc một trường mẫu giáo ở ở Bản Kiều, Tân Bắc, Đài Loan cho trẻ mầm non uống một loại thuốc có chứa chất gây nghiện để trấn an trẻ. Một số trẻ có triệu chứng bắt đầu oằn mình cai nghiện. Một phụ huynh có con 5 tuổi theo học tại đây, trình bày với các phương tiện truyền thông địa phương rằng đã thấy trẻ có triệu chứng nghiện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng hai vừa qua. Vị phụ huynh này cho biết: "Trẻ cáu kỉnh và bồn chồn trong kỳ nghỉ lễ, la hét khi đi ngủ và thậm chí khóc vì bị chuột rút ở chân".

Nhiều bậc cha mẹ có con gặp những biểu hiện tương tự đang tìm kiếm nguyên nhân thì phát hiện ra rằng các giáo viên đã cho cho trẻ uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc khi chúng không nghe lời. Hàng trăm phụ huynh biểu tình trước Tòa thị chính ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, vào ngày 18/6 để phản đối việc giáo viên ở một trường mẫu giáo cho trẻ em uống thuốc có chứa chất gây nghiện - Ảnh: Taiwan News Sau khi nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh vào tháng 5 và tháng 6/2023, cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra và phát hiện một lượng nhỏ thuốc kích thích thần kinh phenobarbital và benzodiazepin ở ít nhất 8 em nhỏ.

Theo các chuyên gia y tế, phenobarbital là thuốc chống co giật thuộc dẫn xuất của acid barbituric. Thuốc hoạt động bằng cách tăng cường tác dụng ức chế synap của acid gama aminobutyric (GABA) ở não gây ức chế thần kinh trung ương. Là loại thuốc được kê đơn và được xếp loại là thuốc gây nghiện cấp độ 3. Được dùng để điều trị các cơn động kinh lớn, động kinh rung giật cơ, động kinh cục bộ. Còn benzodiazepine là một nhóm gồm các thuốc thuộc nhóm an thần nhẹ thường được các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân có vấn đề lo âu và khó ngủ. Những loại thuốc này gây nghiện cao và có thể gây buồn ngủ và khó thở nếu dùng quá mức. Trường mẫu giáo đã được lệnh đóng cửa vào ngày 12/6. Hiệu trưởng trường đã bị phạt 15.000 Đài tệ (khoảng 11 triệu đồng). Hiện, hiệu trưởng trường mẫu giáo này và 5 giáo viên khác đã bị cảnh sát bắt giữ và điều tra, nhưng được tại ngoại và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Hãi hùng giáo viên mầm non rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong bồn tiểu Đoạn video quay cảnh một người phụ nữ rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong bồn tiểu tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chính quyền địa phương xác nhận đoạn video là có thật.

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