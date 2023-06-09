Hãi hùng giáo viên mầm non rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong bồn tiểu

Đoạn video quay cảnh một người phụ nữ rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong bồn tiểu tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chính quyền địa phương xác nhận đoạn video là có thật.

Theo tờ The Paper của Trung Quốc đưa tin ngày 8/6, một đoạn video quay cảnh một người phụ nữ rửa khay cho trẻ em trong bồn tiểu tại một trường mẫu giáo ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã được đăng tải trên Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc vào ngày 7/6. Trong video, một người phụ nữ đang ngồi xổm trong không gian được cho là nhà vệ sinh, xếp nhiều khay thức ăn vào bồn tiểu và dùng vòi phun nước để rửa. Người phụ nữ đặt chiếc khay đã rửa sạch lên trên những chiếc khay khác được xếp chồng lên nhau trên sàn.

Hình ảnh một người phụ nữ được cho là đang rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong bồn tiểu lan truyền trên mạng xã hội địa phương - Ảnh: Weibo Khi đoạn video lan truyền nhanh chóng và tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Kết quả là tình huống trong video được chia sẻ hóa ra là có thật, chính quyền cho biết rằng sẽ ban hành lệnh đóng cửa trường mẫu giáo và nói rằng họ đang điều tra người chịu trách nhiệm và những người liên quan. Cư dân mạng khi xem được đoạn video không khỏi rùng mình: "Tôi không biết họ nghĩ gì khi rửa bát trong bồn tiểu", "Tôi không thể yên tâm về con cái", "Thật là một hành động không chấp nhận được".

Trước đó không lâu cũng xảy ra một cuộc tranh cãi về vấn đề an toàn vệ sinh trong trường học. Theo phương tiện truyền thông địa phương, ngày 1/6, một sinh viên tại một trường cao đẳng nghề ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội, nói rằng: “Tôi tìm thấy một vật thể giống đầu chuột trong quán ăn tự phục vụ ở trường". Trong video, học sinh dùng đũa chạm vào vật thể lạ và nói: “Các bạn có thấy răng chuột không?” Một vật thể lạ nghi là đầu chuột, được tìm thấy trong cơm ở nhà ăn của một trường cao đẳng dạy nghề ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc - Ảnh: Yonhap News Khi đoạn video trở thành chủ đề nóng trên mạng, ngày 3/6, nhà trường đã đưa ra thông báo giải thích: “Kết quả kiểm tra xác nhận rằng đó là thức ăn bình thường làm từ cổ vịt, không phải vật thể lạ”. Học sinh đăng video cũng đồng ý và xóa video sau đó.

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