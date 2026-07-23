Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Tâm sự gia đình 23/07/2026 20:00

Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở.

Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi cả mấy tháng không ở gần vợ. Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa muốn sinh con. Tôi cũng không thúc ép cô ấy.

Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự. Vì tính chất công việc thường phải xa vợ, tôi liền nghĩ rằng có phải vợ ở nhà có nhân tình hay không?

Thời gian về nhà, tôi lén theo dõi vợ nhưng thấy cô ấy ngoài đi làm thì chỉ về nhà, trong điện thoại cũng không có dấu vết gì lạ. Chỉ có một điểm kỳ lạ là vợ tôi thường xuyên ở trong nhà tắm rất lâu vào ban đêm. Mỗi lẫn vợ tôi tắm xong đi ra ngoài, trông cô ấy tím tái mệt mỏi lắm.

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở. Tôi nhanh tay mở cửa nhà tắm thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. 

Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi, cô ấy không tốt. Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc. Sau khi bình tĩnh lại, vợ tôi nói:

“Em không thể giấu anh thêm được nữa, em rất khổ tâm. Thật ra trước khi lấy anh em từng có một đời chồng và một đứa con được mẹ em nuôi dưới quê. Sau khi biết em lấy anh, chồng cũ tìm em để hăm dọa. Anh ta muốn em lên giường với anh ta, nếu không sẽ để anh biết chuyện này. Em không muốn anh biết nên đã chấp nhận. Em thật sự không muốn phản bội chồng, nhưng em biết anh cũng không thể chấp nhận việc em lừa dối anh”.

Tôi chết lặng không nói nên lời. Tôi đúng là không thể chấp nhận việc bị vợ lừa dối như thế. Nhưng so với việc biết cô ấy lên giường với chồng cũ càng khiến tôi oán hận hơn. Sao cô ấy không tin tưởng tôi để giờ mọi chuyện đi đến đường cùng thế này. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 44 phút trước
Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Tâm sự 54 phút trước
Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi lặng người trước cách xử lý không ai ngờ của vợ

Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi lặng người trước cách xử lý không ai ngờ của vợ

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Chồng mất được 1 năm thì em chồng bất ngờ đưa tôi xấp tiền 2 tỷ hé lộ sự thật gây sốc

Chồng mất được 1 năm thì em chồng bất ngờ đưa tôi xấp tiền 2 tỷ hé lộ sự thật gây sốc